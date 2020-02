»Hjemme hos os talte vi aldrig om Grønland«

Kâlańguak Absalonsen var kun fire år, da hun sidste gang så Grønland og rejste til Danmark for at bo hos en dansk familie. Sammen med forfatteren Iben Mondrup tog hun tilbage til Grønland for at finde ud af, hvorfor hun skulle bortadopteres og for at lære sin biologiske families tragiske historie at kende. Den har hun fortrængt, siden hun var en lille pige.