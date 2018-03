Professor: »Den deprimerede føler sig ond og falsk« Mennesker ramt af depression mærker ingen glæde. De er plaget af skyld over, at de ikke kan tage sig sammen, og føler sig onde og falske. Pårørende – især mænd - skal forstå, at de skal lytte uden at komme med gode råd, forklarer psykiater Poul Videbech.

Hvorfor bliver nogle mennesker ramt af livet hårdere end andre?

»Freud havde ret i, at opvæksten betyder meget. Har du haft en besværlig og traumatisk opvækst og har været udsat for stor stress eller måske ligefrem misbrug eller vanrøgt, så bliver du ikke hærdet. Du kan blive meget mere følsom senere hen i livet og reagere med angst og depression, fordi stresssystemet i kroppen er indstillet på at reagere voldsommere end ellers. Desuden tackler vi modgang forskelligt. Nogle betragter alle problemer som selvforskyldte og tænker, at de burde have forudset det og handlet bedre. Andre tager livet mere oppefra og ned. Shit happens, siger de. Mennesker ramt af depression har mange plus egenskaber. De forlanger meget af sig selv og yder højt, men de er også meget følsomme, når noget går galt, og de bebrejder sig selv alt«, siger neuropsykiater Poul Videbech, der er professor i depression på Psykiatrisk Center Glostrup.

Blå Bog Poul Videbech Poul Videbech er professor i psykiatri ved Københavns Universitet og på Psykiatrisk Center Glostrup. Han har i mange år forsket i hjernens forhold ved svære depressioner samt arbejdet medicinsk og psykoterapeutisk med behandling af depression. Han har ingen tilknytning til noget medicinalfirma.

Hvad er de typiske årsager til depression?

»Det er næsten altid aktuelle stressbelastninger, som udløser depression. Du kan være påvirket voldsomt af arbejdet gennem måneder eller år. Du kan være psykisk belastet er svær sygdom hos dig selv eller pårørende. Dødsfald i familien kan udløse det, ligesom graviditet og fødsel er slemme til at gøre det. Nogle bliver deprimerede pga. en svær skilsmisse. Det er en blandet landhandel af årsager, hvor det, der gør to forskellige mennesker deprimerede, er meget individuelt«.

Hvordan er der inde i den depressive hjerne?

»Alt går langsomt. Tankerne slæber sig afsted. Det kan betyde, at den deprimerede føler, at omverdenen bevæger sig hurtigt, mens man selv har svært ved at koncentrere sig om noget som helst. Læse, se fjernsyn, huske. Det gør alt meget værre, for du kan ikke aflede tankerne fra det negative, og din evne til at træffe helt banale beslutninger er ramt. Jeg husker en ung mand, der fortalte, at når han var sulten, kunne han stå og stirre ind i køleskabet uden at være i stand til at beslutte sig for det ene eller det andet pålæg. Til sidst gav han op og tabte sig voldsomt fordi han ikke fik noget at spise. Han vidste, at det var latterligt, men han var flov over det og følte ikke, han kunne fortælle det til andre«.

Uhyre med mange hoveder

Du skriver i en bog, at depression er et mangehovedet uhyre. Hvad mener du?

»Fordi den viser sig vidt forskelligt, og det gør det svært for andre at se, at der er en depression på spil. Hos en patient kan det vise sig som voldsom angst, mens en anden sidder forstenet og stirrer frem for sig. Vi slår det hele sammen, men jeg tror, at vi med tiden vil se depression som mange forskellige sygdomme«.

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 8. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på www.politiken.dk/ramtaflivet eller på vores facebookgruppe.

Hvad er så de mest udbredte symptomer?

»Det altoverskyggende er, at du ikke kan føle glæde. Du har ingen glæde ved at gå ture, høre musik, læse klassiske værker eller hvad du nu tidligere holdt af. Du har ingen glæde ved dine pårørende. Den deprimerede føler sig ond og falsk, fordi vedkommende ikke kan mobilisere de følelser over for eksempelvis børn og kæreste, som man burde have. Det gør det hele værre«.

Hvordan?

»Sygdommen er slem nok i sig selv, men den bliver meget værre, når den angriber din opfattelse af dig selv. Hvis du brækker benet, føler du dig ikke falsk og ond, men det gør du ved en depression. De følelser bliver vævet ind i dig. Det kan betyde, at du bliver skilt, fordi du ikke kan holde ud at leve i et parforhold, hvor du ikke føler glæde ved din partner. Det kan påvirke forholdet til dine børn, så du ikke kan vise dem kærlighed og omsorg, hvilket kan forsinke deres udvikling og øge risikoen for, at børnene selv får mentale problemer. Er mor eller far meget bekymret og glædesløs, lærer barnet at være på samme måde«.

Hvad karakteriserer den skyld, som den ramte føler over at være ond og falsk?

»Næsten alle med en depression synes, det er for dårligt, at de ikke kan tage sig sammen. De kan hverken få arbejdsliv eller parforhold til at fungere. De kan ikke klare helt basale daglige opgaver, som er naturlige for andre. Det mærkelige ved en depression er, at man omfortolker sin fortid. Det kan være svært for andre at forstå. Men ting, man engang har gjort forkert, bliver taget op og vendt og drejet, hvilket blot fører til mere skyld. Det kan være fuldstændigt vanvittigt banale ting som én, der stjal en 50’er for tyve år siden. Så plager man sig selv med skyld over det i en evighed og kan slet ikke mindes, at der før sygdommen var glæde i livet. Sygdommen kaster en skygge over fortiden«.

Hvorfor?

»Vi ved det ikke. Vi kan konstatere, at den syge omfortolker sin fortid i negativ retning, men vi har ingen god forklaring på det. Men vi ved, at det gør følelsen af skyld værre«.