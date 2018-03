Fortsæt samtalen: Tak fordi I fortalte om at blive ramt af livet I dag slutter serien Ramt af livet, og vi giver læserne det sidste ord. Tak, fordi I bryder et tabu og føjer nuancer til det at være menneske.

Ingen mental tilstand varer evigt. Menneskets sind er bevægeligt, og selv når livet ser sortest ud, findes der hjælp at hente hos medmennesker, myndigheder eller organisationer. Og vejen ud af mørket begynder med at tale om det.

Det er hovedbudskabet i vores journalistiske serie ’Ramt af livet’, som har præget din avis de seneste tre uger.

Sjældent oplever vi på Politiken en serie få så mange reaktioner som ’Ramt af livet’. Men der er ifølge Sundhedsstyrelsens nyeste store undersøgelse også over 600.000 danskere, som har det mentalt dårligt. De har alle pårørende, der på tæt hold oplever, hvad det betyder, når livet kæntrer. Læsere fra hele landet har kontaktet os, mange har fortalt deres egne historier, og seriens Facebook-gruppe, ’Ramt af livet’, har fået over 1.000 medlemmer.

For os var det vigtigt, at ’Ramt af livet’ satte gang i en samtale, som også handlede om veje til at få det bedre eller til at leve med det, der gør ondt. Mentalt kollaps er ofte omgærdet af tabu, og når man er ramt, kan det være svært at finde overskud til at fortælle om det. Der er sårbarhed og for nogle angst forbundet med at være ærlig over for selv de nærmeste om, hvordan man i virkeligheden har det. Det at opretholde en facade kan i sig selv være stressende.

Men når langt over en halv million kæmper, er ingen alene. Der er tale om en folkesygdom. Og det må vi gøre noget ved. Også ved at sprede budskabet om, at det at være ramt ikke nødvendigvis betyder, at man er ramt for livet. Mange har oplevet voldsomme traumer eller psykiske nedture – og har fået det bedre.

Vi har kun kunnet fortælle historierne, fordi modige mennesker har valgt at stå frem.

Syv personer begyndte, og mange flere har fulgt op. 145 læsere har på politiken.dk/ramtaflivet fortalt deres personlige historier om at blive ramt, og hvordan de lever med det nu. Vi har læst alle bidrag, og en del har vi publiceret digitalt efter aftale med forfatterne. I dag, hvor vi afslutter serien, trykker vi også et udvalg her i PS, hvor serien begyndte søndag 4. marts.

I de tre forgangne uger har vi sideløbende fremlagt tal og fakta om mental usundhed og bragt interview med kloge hoveder, der fra forskellige vinkler har sat perspektiv på problemet, som af verdenssundhedsorganisationen WHO er udråbt som en af Europas største udfordringer.

Men det bærende har været mennesker. For det begynder og slutter med mennesker.

Nogle har fortalt om stress, andre om at tackle panikangst, depression eller om at overleve en dybt traumatisk oplevelse. Fælles for alle er, at afsenderne har mærket, hvordan det er at miste fodfæstet i tilværelsen. Og at de har fået føjet nuancer til det at være menneske. Nogle føler sig som en helt anden end før, og nogle føler sig stærkere, mens der for andre er tale om sår, der aldrig læger, men hvis smerte ændrer sig med tiden.

Historierne er alle forskellige, men de kan alle lære os noget. Om at være mennesker og medmennesker. Tak til alle, der har bidraget, og god læselyst. Selv om ’Ramt af livet’ slutter her, gør vores fokus på mental sundhed det selvfølgelig ikke.

