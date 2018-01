Weekend i Chengdu: Her er gastronomien Unesco verdensarv Pandaerne Mao Sun og He Xing, der skal flytte ind i Københavns Zoo, kommer fra Chengdu, hovedbyen i Kinas Sichuan-provins. Chengdu er også berømt for sin tehuskultur og for at være kulinarisk centrum for det smagsrige vestkinesiske køkken.

Efter et årti med en borgmester, som i Chengdu kaldtes for ’Nedrivnings-Li’, er der egentlig ikke så mange historiske bygningsværker tilbage i den over 2.000 år gamle by.

Der bor nu 14 mio. mennesker i Chengdu, hovedstad for vestprovinsen Sichuans mere end 90 mio. indbyggere, og byen breder sig stadig med højhuse, shopping- og finanscentre. Men på trods af betonbyggerier har Chengdu naturligt noget af det, som moderne byplanlæggere sukker langt efter, nemlig restauranter, parker, gadehjørner og tehuse, hvor folkeliv og samtale bare sker af sig selv.

»Tag til Kina for madens skyld, men til Sichuan for smagsrigdommen«, siger kinesere med et suk og en slet skjult knurren fra maven. Byens samlede restaurationsvæsen og madkultur blev i 2010, som den første by i Asien, udnævnt af Unesco til ’Gastronomisk verdensarv’. Her spiser man chili og den særlige sichuanpeber, så sveden driver – hvilket netop er pointen: Ifølge traditionel kinesisk medicin skal man særligt i fugtige områder spise stærk mad for at holde sig i balance og drive fugten ud af kroppen.

I Chengdu er der frodigt og dampende: Det er sjældent, at solen skinner fra en skyfri himmel, men den duggede, vædetunge luft kombineret med et over 2.000 år gammelt, stadig fungerende kunstvandingssystem har fremelsket en velspisende og livsnydende befolkning, der helst tilbringer tiden på en af de mere end 60.000 restauranter eller i et af tehusene.