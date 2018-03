Europas nattog er i krise Rute efter rute efter rute er blevet nedlagt. Men togentusiasten Poul Kattler drømmer om en fremtid, hvor der igen kører nattog fra Danmark. Og han er optimist.

»Vi er vel på et lavpunkt«.

Poul Kattler sukker resigneret, når han bliver spurgt til situationen for Europas nattog lige nu. Men som den 61-årige togelsker, der kæmper for de europæiske nattogs eksistens og fremtid via den internationale lobbyorganisationen Back on the Track, siger:

»Nu kan det heldigvis kun gå fremad«.

Det europæiske nattogsnetværk er i krise. Rute efter rute er blevet nedlagt de seneste mange år. Siden 2015 har det ikke været muligt at køre med nattog fra Danmark og ud i Europa.

Ifølge Poul Kattler har lavprisflyselskabernes billige billetter og drastiske stigning i udbud af ruter og afgange, fløjet nattogsmarkedet i sænk.

»For 20 år siden var nattog en del af de europæiske jernbaneselskabers almindelige produktsortiment. Det blev ikke opfattet som noget særligt. Økonomisk set er nattog dog hæmmet af, at hver vogn kan tage færre rejsende, og materiellet kommer kun ud at køre en gang i døgnet«, forklarer Poul Kattler.

»Nu har jernbaneselskaberne i bred forstand opgivet kampen mod flytrafikken«, lyder Poul Kattlers konklusion.

Foto: Privatfoto Poul Kattler er en dedikeret togrejsende. Herover poserer han foran lokomotivet på den polske rute fra Wolsztyn til Leszno.

Han kalder generelt rutelukningerne for skandaløse og er nærmest forarget over nedlægningen af City Night Line-ruten fra København fra 2015.

»Passagererne har ikke svigtet. Der var enorm høj belægningsprocent, det var et fantastisk produkt«, påstår Poul Kattler.

Det var dog ikke togselskabernes oplevelse.

»Deutsche Bahn og DSB har kigget på tallene, og vi må erkende, at der ikke er økonomi i det«, lød det fra DSB i forbindelse med lukningen af City Night Line.

Deutsche Bahn har ikke opgjort passagertal for enkelte ruter, men selskabet skriver i en mail til Politiken, at kun 1,3 millioner mennesker benyttede alle City Night Line-ruterne til sammen, hvilket svarede til 1 procent af det samlede antal passagerer. Det var årsagen til, at City Night Line blev lukket ned.

Interrailgenerationen

Poul Kattler begræder den nuværende nattogssituation. Han er en del af interrailgenerationen, der kørte Europa tyndt i slutningen af 1970’erne. Det var følelsen af ultimativ frihed, de enestående sociale oplevelser, der opstod i kupeerne, mens togene gyngede igennem det europæiske rutenet, der gik Poul Kattler i blodet.

Foto: Privatfoto Om bord i den sidste vogn på det transkontinentale tog The Canadian.

I dag deles kærligheden til togrejsen og i særdeles nattog af både komforten og charmen samt det bæredygtige i at køre i tog, frem for at tage på en langt mere forurenende flyrejse.

»Nattog er en halv times kørsel om aftenen, og en halv times kørsel om morgenen – resten er nattesøvn.