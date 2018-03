På Tunø er krofatter en rigtig filosof

Jan Heitmann hopper af cyklen og springer ned i strandkanten, hvor han har fået øje på bredbladet gåsefod, som er »godt oven på fisken, for det giver en kålagtig smag. Jeg nupper også lidt strandkål til pynt«.

Ingredienserne til aftenens måltid finder Heitmann ikke langt fra spejderpladsen på Tunø Nordstrand, som de lokale kalder ’Danmarks Mallorca’. Jan Heitmann er krofatter på Thunø Kro, som har ’h’ i navnet i modsætning til den lille ø i Bælthavet og Kattegat mellem Jylland og Samsø. Han er født og opvokset på Tunø og vendte tilbage efter seks års fravær for at overtage kroen i 2016. Kromand er ikke Heitmanns eneste titel.

Fakta om Tunø Den bilfri Tunø ligger 8 kilometer øst for Jylland og 4 kilometer vest for Samsø. Tunø hed oprindelig Thund, som betyder forhøjning eller svulmende. Navnet hentyder til bakkedragene på nord- og sydsiden. Indbyggertal: 111 tunboer (januar 2017) Areal: 3,52 kvadratkilometer Længde: 4 kilometer øst-vest Bredde: Cirka 1,5 kilometer nord-syd Omkreds: Langs vandresti 8,8 kilometer Cykelrute: 11 kilometer Bjerget: Højeste punkt på 24 meter Færgeforbindelse: 55 minutter til Hov Festival: Siden 1987 er Tunø Festival med folk, irsk, dansk, jazz og rock afholdt den første uge i sommerferien Fredning: 90 procent af øen undtagen sommerhusområder, Kirkeskoven og Tunø By Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, Danmarks Statistik, VisitOdder og TunøTurist Vis mere

Foto: Morten Langkilde Jan Heitmann henter havvandt til kartoffelkogningen, for det giver kartoflerne en helt speciel sødme, siger krofatter.

»Jeg er med i kogræsselavet, chauffør på ambulanceholdet, næstformand i erhvervsforeningen, beboerforeningens formand og suppleant til bestyrelsen i bådelavet«, filosoferer Heitmann, som faktisk er magister i filosofi, men foretrækker livet som kromand på Tunø suppleret med en tjans som handikaphjælper i Aarhus. Når Heitmann arbejder i Aarhus, bor han på en båd.

Heitmanns krokompagnon, Christina Skjønnemand, har også en usædvanlig baggrund. Når hun ikke kokkererer på Tunø, arbejder hun i København som selvstændig managementkonsulent inden for den finansielle sektor.

»Vi laver begge mad, og venner og frivillige hjælper til. Vi vil gerne have, at der er et godt madsted også i Udkantsdanmark. Vi anvender grøntsager fra og vilde urter fundet på Tunø. Folk søger naturen og det ægte på Tunø kombineret med kvalitetsmad og -drikke, og der er mange, som gerne vil give 500-600 kroner for en god flaske vin, når de er på ferie«, siger Heitmann.

Bjergkørsel i 24 meters højde

Efter at have sundet os lidt på en bænk ved spejderpladsen følges vi ad gennem skoven. Da vi når til den asfalterede ’hovedvej’ midt på øen, drejer Heitmann tilbage mod Tunø By. Han skal hjem på kroen for at lave mad. Vi fortsætter mod Nørreklint og Stenkalven på Tunøs vestligste spids.

Siden 1950 har 50-70 par af den sjældne alkefugl tejsten bygget redegange i klinterne. For ikke at forstyrre dem går vi ikke helt hen til Stenkalven, som er et vildt strandområde. Badning er totalt forbudt her, for vanddybden kun få meter fra bredden går næsten lodret ned til over 30 meter, og der løber en kraftig strøm.

Foto: Morten Langkilde Ved Stenkalven på Tunøs vestligste punkt kan man være heldig at se den sjældne alkefugl tejsten.

Tejsterne og vanddybden er ikke det eneste, vi skal passe på. Undervejs ved Løkkegården har vi fået lidt af et chok, da vi passerede et skilt med teksten ’Stop for landende og startende fly der krydser vejen’. Der er tale om en privat landingsbane, men heldigvis undgår vi cyklister et sammenstød med en flyvemaskine. På tilbagevejen passerer vi øens højeste punkt, Bjerget. Selv om det kun er 24 meter højt, må vi trække. Ikke på grund af stigningen, men markvejen er ret sandet ved Bjerget. På trods af den ringe højde er der en flot udsigt over hele Tunø, Samsø og i godt vejr Djursland, Endelave og Fyn. Det hævdes sågar, at man kan øjne pylonerne på Storebæltsbroen. Det kræver dog stærkere briller, end dem vi bærer.

Efter at have afleveret cyklerne hos udlejeren, Aase Søgaard, vandrer vi hen til kroen for at tjekke, hvordan en filosof og managementkonsulent rører i gryderne. Oprindelig var den røde bygning Tunøs skole opført i 1881, men nu er den øens madsted.

Foto: Morten Langkilde Ved spejderpladsen på Tunø Nordstrand kan man overnatte og selv kokkerere.

Kulmule og beurre blanc med gulerødder, gåsefod, strandkål og kartofler kogt i havvand, som Jan Heitmann selv har hentet ved stranden, for »havvandet giver kartoflerne en sødme, som folk ligefrem taler om«. Kulmulen får godt selskab af en Garnier et Fils Chablis. Jan Heitmann Filosoffen og managementkonsulenten er heller ikke tabt bag en madvogn, når det gælder desserter – økologisk karamelmousse med ristet fennikel overrasker den søde tand.

Hanne får solen til at skinne

Tunø har både gæstgiveri, bed & breakfast, ferieboliger, kursuscenter, sheltere, teltplads og campinghytter til overnatning ved Revet på øens østlige spids. Vi sov saligt ind i hytte nummer fem udstyret med bord, to køjesenge og adgang til toilet og brusebad.

Øtilværelsen er ikke lutter solskin, selv om Tunø får en tredjedel mindre nedbør end resten af landet. Næste morgen står det ned i tove, da vi vandrer ned til Tunø Købmandsgård for at styrke os på kaffe og morgenmad. Ølivet er heller ikke lutter afslapning, fortæller købmandsparret Maiken Rosenquist og Claus Døssing.

Foto: Morten Langkilde I 25 år har Hanne Tromborg Thaysen boet på Tunø. Nu om dage er hun øens uofficielle guide.

»For fire år siden ankom vi med færgen en solskinsdag under Tunø Festival. Både på færgen og kajen stod en trompetist. Det var ikke til at stå for, men jobbet er hårdt. Vi er ikke bare købmand, men tankpasser, bager, caféejer, apotek, posthus og rengøringsassistent. Om sommeren er vi ophængt og arbejder syv dage om ugen, når vores tre børn har ferie«, fortæller Maiken Rosenquist, mens hun vugger den yngste i barnevognen i cafeen.

For turisten er Tunø imidlertid lutter ferie. På grund af regnvejret tager vi en rundtur med ’traxaen’, traktorbussen, og øens solskinsstråle selv i regnvejr, Tunø-guiden Hanne Tromborg Thaysen. Hun står på havnen og tager imod Tunø-færgen fra Hov og et hold gæster.