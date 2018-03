Hoteltjek: Ungdommeligt og hipt med canadagæs i vandløbene - men ingen kaffemaskine på værelset Politiken har testet det hippe Hotel RL i udkanten af Spokanes centrum i USA.

Her er et hotel, der vil være hipt, uformelt og ungdommeligt. Derfor er lobbyen ikke bare et sted, hvor man tjekker ind og ud. Her skal der også være samlingspunkt for hotellets gæster. Derfor er der opbygget en scene i lobbyen, så man kan gå til koncerter med lokale bands og foredrag om aktuelle emner.

Det er den amerikanske hotelkæde Red Lion, der har stiftet en særlig underkæde, RL by Red Lion.

Fakta om hotellet Hotel RL by Red Lion, Spokane at the Park, 303 W North River Dr, Spokane, Washington, USA Godt:

Spændende lobby

Velfungerende værelser

Rolige omgivelser Skidt:

Ikke så hipt som annonceret

Disse hoteller findes foreløbig i Los Angeles, Brooklyn og Spokane i staten Washington. Politiken har boet på hotellet i Spokane, og hvis vi ikke på forhånd havde vidst, at hotellet skulle være særligt hipt, havde vi aldrig gættet det ved at se det udefra. Det er nemlig en stor betonklods, som man ser mange andre af i amerikanske storbyer.





Beliggenhed: Hotellet ligger i udkanten af Spokanes centrum, tæt på en lille park, hvor canadagæs svømmer rundt i vandløbene.

Foto: Allan Graubæk Set udefra er der ikke så meget hipt over hotellet.

Centrum ligger lige på den anden side af parken, men der er nu ikke voldsomt meget at gå på opdagelse efter. Spisesteder og cafeer er der heller ikke mange af.

Indretning: Der er masser af p-pladser på hotellets grund, men det koster ni dollars (ca. 60 kroner) i døgnet. Politiken var ikke opmærksom på, at der er flere indgange til hotellet, og at de ligger i forskellige etager. Så vi vandrede en del rundt, inden vi fandt frem til lobbyen. Der står et lille skrivebord, og dér tjekker man ind.

Den kvindelige receptionist tog sin iPhone frem og det var på den, at hun kunne se, at Politiken havde bestilt værelse på forhånd. Det gik kvikt, men ikke helt i henhold til bestillingen. Vi havde bedt om værelse højt oppe, men havnede i stueetagen.

Vi tog et kig rundt i lobbyen og kunne se scenen og de mange siddepladser, der er indrettet, så man kan følge underholdningen. Vi tjekkede ind i august sidste år, hvor der ikke var noget sceneprogram. Personalet lever op til det ’hippe’ image. Vi så ingen ansatte over 30 år.

Foto: Allan Graubæk Værelset er helt efter bogen. Ikke meget spræl her, men man er sikret et behageligt ophold.

Af sted til værelset. Det er der ikke noget hipt over, men er velfungerende og har de ting, som man forventer på et hotel, der tager omkring 1.000 kroner for en overnatning. Vi savnede en kaffemaskine. Men dagen efter har man glemt, hvordan værelset så ud.

Service og faciliteter: Godt udhungret efter en dags kørsel satte vi kurs mod restauranten. Et skilt forkyndte: ’Lukket på grund af privat arrangement’. Men baren tilbyder samme menu som restauranten, der er begrænset til sandwiches og burgere – dog tilberedt på et niveau, der ligger et stykke over fastfood-restauranter.

Også baren prøver at være hip – måske med slidte virkemidler: Øl serveres i syltetøjsglas, og flere af bordbenene er gamle vandrør. Stolene er gamle spisebordsstole af træ. De er ikke ens ved alle borde, og man sidder ret elendigt i dem.

Morgenmaden kunne vi indtage i restauranten. En buffet, der ikke udløser mange klapsalver, men som ligger over niveauet på de billigste hoteller.

Konklusion: Det er sjov idé at gøre lobbyen til en samlingspunkt, men lige denne mandag var der som nævnt ingen underholdning. Ellers er hotellet gennemsnitligt på alle punkter og i sig selv ikke værd at rejse efter.

Man er dog sikret en god nattesøvn, for hotellet ligger i et område af Spokane, hvor man slipper for trafik- og gadestøj. Regn med ca. 1.000 kroner per overnatning.