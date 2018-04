Mountainbike-entusiast: Bliv væk fra mountainbike-sporet, når det er vådt Et rekordvådt efterår gik hårdt ud over mountainbike-sporene i Danmark, fortæller to sporbyggere.

Hvis mountainbike-spor kunne græde, ville det have væltet ud som en nordkoreansk nyhedsoplæser i sorg sidste efterår. Ifølge DMI var efteråret 2017 det vådeste siden 1984. Og den slags mareridtsnedbør gør ondt på de omkring 150 mountainbike-spor herhjemme, når mountainbike-kørerne ikke giver underlaget ro til at blive tørt igen, fortæller to sporbyggere til Politiken.

»Bliv nu væk«, lyder opfordringen fra Michael Ker, der i samarbejde med Aalborg Kommune er frivillig sporkoordinator på de nordjyske spor Hammer Bakker, Lundby Bakker, Kongshøj og Poulstrup.

»Det er ekstremt vigtigt, at folk ikke kører på sporene, når de er våde«, siger Michael Ker og forklarer, at på steder, hvor mountainbike-kørerne enten skal op eller ned bliver jorden revet af og skaber en rille, hvor vandet efterfølgende eroderer underlaget.

»Det bliver til ren domino-effekt, og sporet bliver dybere og dybere. Vi har haft stedet med 40 til 50 centimeter dybe render, der skal fyldes op igen, med mindre vi helt opgiver dem og omlægger sporet til et andet område«, siger Michael Ker.

Fordi langt de fleste mountainbike-spor er anlagt i offentlig skov, kan de forskellige sporbyggere landet over ikke udstede et forbud mod kørsel i vådt føre. Men de kan henstille til det, forklarer Michael Ker.



»Vi lægger et billede ud af sporet på Facebook og skriver, at al kørsel frarådes«, siger Michael Ker.

Pause på mindst to dage

Situationen er den samme længere sydpå i Viborg, hvor Lars Forsberg er fuldtidsansat sporbygger og tager sig af i alt 60 kilometer fordelt på seks forskellige spor.

»Vi lukker ikke sporene. Det kan vi ikke. Så det er op til folks samvittighed, hvorvidt sporene kan få fred. Vi kan kommunikere det ud igennem vores Facebook-gruppe. Og så håber vi på, at folk forstår, at der er langt et stort arbejde i at vedligeholde sporene«, siger Lars Forsberg.

Efterårets massive regn betyder, at sporbyggerne i Viborg har en del hængepartier at tage sig af nu. Særligt på de spor, der er såkaldte naturspor, hvor sporbyggerne ikke har arbejdet med grus og lagt dræn.

»Det værste er, når jorden er fugtig og folk forsøger at køre uden om et mudderområde i stedet for bare lige igennem. På den måde gør man mudderhullet bredere og bredere, og det er så decideret ødelæggende, at det kan være svært at restaurere«, siger Lars Forsberg.

Hans tommelfingerregel er, at mountainbike-kørere bør lade et spor hvile i mindst to dage efter en god gang regn.

Folk er blevet klogere

Mountainbike-kulturen har oplevet et enormt opsving herhjemme siden det første spor blev anlagt i 2000. Siden er omkring 150 flere kommet til med i alt 540 km at køre på. Tal fra Idrættens Analyseinstitut viser, at omkring 330.000 danskere kørte mountainbike i 2016. Naturstyrelsens tællere på udvalgte spor viser en stigning af kørere på op mod 20 procent hvert år siden 2013.

Det lægger selvfølgelig et voldsomt pres på de danske spor. Og ekstra arbejde til de frivillige sporbyggere. Men Michael Ker oplever også, at mountainbike-kørerne bliver mere og mere bevidste om, at de har et medansvar for at passe på deres spor, når det eksempelvis har regnet voldsomt.

»Jeg synes, at det er blevet bedre. Folk er mere oplyste og har en forståelsen for, at sporarbejdet ikke bare er et spørgsmål om at feje blade væk, men at der ligger et stort arbejde i at bygge og vedligeholde sporene herhjemme«, siger Michael Ker.