Klatring, cykelferie og kanotur: Aktiv ferie gør det lettere for os at slappe af For mange danskere kan det være svært bare at lægge sig i liggestolen og slappe af. Afslapning er blevet noget andet, mener livsstilsekspert.

V andretur i Dolomitterne. Cykling i Pyrenæerne. Dykning i Det Røde Hav.

Interessen for de aktive ferier vokser.

På trods af, at rigtig mange trænger til at slappe helt af, når ferien endelig står for døren, vælger flere og flere at pakke vandreskoene frem for bikinien.

Psykolog Birgitte Sølvstein fortæller, at vi faktisk ofte har nemmere ved at få tankerne til at falde til ro ved at have noget specifikt at samle os om. Her er især udendørs fysisk aktivitet optimalt, fordi vi bruger kroppen, aktiverer sanserne og bruger energi på en anden måde end til hverdag.

»For mange af os er det alt for svært bare pludseligt at lægge os ned og lave ingenting. Det kan være nemmere at få sindet til at slappe af og slippe tanker om arbejdsopgaver og hverdagsbekymringer, hvis vi er i gang med noget som for eksempel en konkret fysisk aktivitet«, siger hun.

I følge livsstilsekspert Christine Feldthaus er vi simpelthen blevet for rastløse til liggestolen.

»Afslapning er blevet noget andet på ferien. Der er mere tale om fusionsferie. Selv om vi faktisk trænger til bare at ligge i liggestolen, så er charterferien ikke nok for os mere«, siger hun.

Hun fortæller, at det for mange også har stor betydning, at man kan komme af med de sociale medier, og det kan man med de aktive ferier.



»Derfor er en tur på Gudenåen jo god. Der skal man jo ro og ikke være på telefonen«, uddyber hun.

Større krav til ferien

Rejsebureauet Topas Travel har især det seneste år oplevet en voksende interesse for de aktive ferier blandt danskerne.



»Der er sket en bevægelse i den generation, der nu er 40+. De er generelt meget mere aktive end tidligere generationer«, siger Jacob Quorning, kommunikationschef i Topas Travel. Han uddyber, at alle former for aktive ferier vokser og vokser. Fra de lette gå- og cykelture i Italien til de mere ekstreme vandreture i Nepal.

Han har dog specielt bidt mærke i en faktor, der spiller en stigende rolle for de rejsende.

»Bekvemmelighedsfaktoren. Danskernes krav til rejsen er blevet større. Man vil gerne vandre i bjergene, men man vil også sove godt på rejsen«, siger han.

Også i følge livsstilsekspert Christine Feldthaus er det især kravene til ferien, der er blevet store. For nogen er der ikke meget status i en charterrejse med All Inclusive. Der er det federe at sige, at man har riverraftet eller klatret.

»Der skal helst være en oplevelse, når vi rejser. Man kan ikke se forskel, om man er i Hurghada i Egypten eller Chania på Kreta. Solen skinner, og buffeten er den samme. Og for nogle danskere er det ikke længere nok«, siger hun.