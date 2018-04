Minimal skade i forruden kostede næsten 10.000 kroner: Du risikerer overpris for skader på din udlejningsbil Forbrugermagasin har tjekket 12 reparationer af skader.

Hvis du laver en skade på en udlejningsbil, risikerer du at komme til at betale overpris for at få den repareret.

Det britiske forbrugermagasin Which? har kigget nærmere på 12 reparationer af skader, som kunder har fået udført efter at have lejet bil rundt om i Europa.

Tilvalg ved billeje GPS: Koster typisk omkring 100 kr. per dag, hvis man lejer det sammen med bilen. Derfor kan man spare penge ved at købe et billigt gps-apparat eller bruge gps-apps til telefonen, hvor kortene enten er gratis eller meget billige.



BENZIN: Udlejningsselskabet tager ofte en højere literpris, end man normalt betaler på tankstationerne, hvis man returnerer bilen uden fuld tank.



VEJHJÆLP: Lejeprisen inkluderer vejhjælp, hvis bilen f.eks. ikke kan starte. En ekstra forsikring dækker, hvis man har brug for assistance, fordi nøglen er låst inde i bilen, eller hvis man kører tør for benzin et sted, hvor man ikke kan tanke.



BETALINGSVEJE: Tjek hos udlejningsselskabet, om de tilbyder en slags brobizz eller lignende, der kan klare betalingen på betalingsveje

FORSIKINGER: De to vigtigste hedder CDW (Collision Damage Waiver, kaskoforsikring) og ALI (Additional Liability Insurance, udvidet ansvarsforsikring). De skal altid være med i lejemålet. Vis mere

Which? sendte billeder af skaderne ud til en række værksteder i Storbritannien, og de kunne i otte tilfælde reparere skaden for et lavere beløb end det, udlejningsselskaberne havde opkrævet hos kunderne. I fire tilfælde havde udlejningsselskabet krævet dobbelt så meget som værkstedet.

En britisk bilist havde lejet bil i Frankrig, og han fik en så lille skade i forruden, at han ikke selv lagde mærke til den, da han afleverede bilen. Bilen var lejet hos Europcar, som opkrævede en betaling på 1.154 pund (9.800 kroner). De adspurgte værksteder sagde, at de kunne reparere skaden i forruden for mellem 300 og 600 kroner.



Europcar mente, at det var nødvendigt at udskifte forruden, men selv en sådan operation kunne flere værksteder tilbyde for under det halve. Da Which? gik ind i sagen, besluttede Europcar at refundere det meste af kundens betaling og sagde, at det var en fejl, at forruden blev udskiftet, da den let kunne repareres til en meget lavere pris.

Kunde fik penge tilbage, da der blev klaget

En anden sag handler om en kunde, der lejede en Peugeot 3008 via søgemaskinen Green Motion i Stansted lufthavn. Han afleverede bilen med to små skader, som blev takseret til 850 pund (7.200 kr.). Which? har beregnet, at skaderne kunne udbedres for 186 pund (1.500 kroner).

Denne kunde fik også pengene tilbage, da Which? blandede sig. Green Motion kom med denne forklaring:

»Opkrævningen var korrekt, men vi har besluttet at refundere pengene som et bevis på goodwill«.

I Storbritannien efterforskes Europcar af Trading Standards, en institution, der holder øje med, om virksomheder opfylder loven. Der er mistanke om, at Europcar systematisk opkræver for høje priser for reparationer.

Politiken lejede bil hos Europcar i England sidste år. Undervejs fik bilen en par ridser, som Europcar takserede til 5.000 kroner. Da vi påpegede, at det lød lidt dyrt, lød svaret fra Europcars personale i Gatwick lufthavn:

»Måske, men det er også dyrere at få repareret en skade hos os, end hvis det var sket på din egen bil«.

Dansk forsikringsselskab er opmærksom på overpriser

Regninger for reparationer vil ofte gå videre til det forsikringsselskab, hvor bilisten er kunde. Et stor dansk forsikringsselskab siger:

»Vi er opmærksomme på, at der kan blive taget overpris på reparationer på udlejningsbiler. I Danmark har vi et godt overblik over, hvad reparationer må koste, men det kan naturligvis være sværere, hvis det er sket i udlandet«, siger Mads Houe, pressechef i forsikringsselskabet Codan.



Han peger på, at de fleste danskere, der kører i lejet bil i udlandet, vil have en dækning af selvrisikoen:

»Hvis du har en indboforsikring hos os, har du også en rejseforsikring, som dækker op til omkring 6.000 kroner på den slags skader. Derfor gør du klogt i at tjekke din egne forsikring, inden du tilkøber en dyr ekstraforsikring hos biludlejningsselskabet«, siger Mads Houe.

De fleste rejseforsikringer dækker de skader, der skal betales via selvrisikoen. Politiken tjekkede for nylig en række forsikring, og de dækkede beløb fra 6.000 kroner til ubegrænset.

Visse kreditkort kan også dække udgiften til de skader, der kan opstå på en udlejningsbil. Det kan dog være en forudsætning, at man har tilkøbt denne ekstra dækning på kreditkortet. Hos Danske Bank koster det 195 kroner årligt at få denne dækning med på et Master Card Gold. Andre banker kan have andre priser og vilkår.