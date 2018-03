Mærk verden med Sune og Per: Elcykler indtager bjergene, men er det rigtige cykler eller bare knallerter?

Mærk verden med Sune og Per

Må vi præsentere jer for et - i rejsesammenhæng - umage par: Sune Højrup Bencke og Per Munch.

Sune gør tingene efter bogen. En regelret dengse, rejsejournalistikkens mors dreng, en i bund og grund glad fyr, der dog ikke bryder sig om at have det alt for rart i længere tid ad gangen.

Per, derimod, tager gerne de lette løsninger. Han hopper uden skrupler over, hvor gærdet er lavest, mens han nynnende udfordrer enhver autoritet, han møder.

Det giver ind imellem nogle sammenstød, når de to er ude at rejse sammen.

Så kom med ud og mærk verden med Sune og Per.

I første runde tager makkerparret til Wagrain-Kleinarl i Østrig for at opleve, hvordan den danske skifavorit tager sig ud om sommeren.

