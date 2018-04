Når et bræt, en blå stribe og et bølgesus er meningen med livet

Sådan kommer du på surfcamp

Rejsen dertil: Flyv direkte til Faro lufthavnen på Algarvekysten med Norwegian, Primera Air eller SAS. Det koster 1.000-2.000 kroner t/r og tager fire timer. Vælger du en rejse med mellemlanding, kan prisen være lavere. Herfra kan du tage toget til Lagos. Det tager lidt under to timer og koster 55 kroner. Tjek priser og tider på cp.pt.

Bor du på et surfhotel, vil hotellet ofte tilbyde at hente dig mod betaling — det er især pengene værd, hvis du er på en tidlig flyvning.

Det er nemmest at booke gennem en dansk arrangør — vi brugte Bering Rejser og boede på Surf Experience Portugal i Lagos. Det koster 3.590 kr. for en uge inklusive alle måltider og surfing.

Arrangerer du rejsen selv, skal du være opmærksom på at bestille den rigtige pakke. De fleste surfcamps har to timers undervisning i vandet hver morgen og fri leg et par timer om eftermiddagen. Denne løsning hedder oftest ‘surf coaching’. Har du ikke behov for en instruktør, kan du ofte få opholdet billigere med ‘surf guiding’. Sidstnævnte løsning er kun for øvede surfere.

På de billigste surfhostels bor du på en sovesal eller et værelse uden bad. Er du villig til at betale mere, kan du få et værelse på det, der svarer til et trestjernet hotel. Flere steder har tilbud om gratis yoga eller pool. Yoga er rigtig rart at have til at strække de ømme muskler, hvorimod en pool nok er det sidste, du har lyst til efter en hel dag i vandet.

