En weekend i: Firenze-bydel er kåret til en af verdens hippeste Bydelen Borgo San Frediano er landsbystemning krydret med hippe cocktailbarer, traditionelle spisesteder og smarte modeforretninger. Gå på opdagelse på pladser, i butikker og restauranter og få den lokale sladder på barbersalonen.

For nylig optrådte et særligt hjørne af Firenze, Borgo San Frediano som nummer et på guiden Lonely Planets liste over de mest trendy bydele i verden. Længere nede i rækken finder man områder i Dubai, London og København . Indbyggerne i den nyudråbte, smarte del af Firenze er både stolte og overraskede.