200 kilometer i Sydgrønland gav svaret: Kan man vandre en depression ud af krop og sind? Vandring reddede den norske forfatter Tomas Espedal. Opildnet af den romantiske skildring af livet på den åbne vej tog denne artikels forfatter til Grønland for at gå en depression ud af kroppen.

Han hånede mig, før jeg sidste sommer fløj til Grønland for at vandre. Med ordene i hans bog havde han brændemærket alle os, der opsøger den åbne vej for at dæmpe bulderet fra indre dæmoner.