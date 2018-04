Hoteltjek: Flyt fra Londons centrum og bo komfortabelt - og billigere Det kræver en bustur på 30-40 minutter at komme fra Londons centrale dele, inden man er ved hotellet. Komforten på hotellet er god, og man oplever en af Londons mindre besøgte bydele.

Umiddelbart kan det virke som halsløs gerning, hvis man under et besøg i London vælger at bo på Holiday Inn Express i bydelen Wandsworth syd for Themsen. Hotellet ligger ud til en trafikeret vej, naboen er en tankstation, og fly til Heathrow-lufthavnen passerer hen over hotellet hvert andet eller tredje minut fra tidlig morgen til sen aften.