Vandhunde indtager kabelbane i Hvide Sande Kabelparken tiltrækker vovehalse, der elsker at stå på ski og board – på vandet.

Sshwisss, lyder det, når vandhunde og vovehalse suser hen over vandoverfladen på Ringkøbing Fjord på wakeboard. En gang imellem bliver den susende lyd afløst af et splash, når en af de mindre øvede mister balancen og havner i vandet med et ordentligt plask.



Om kabelparken i Hvide Sande Åben fra Store Bededag, 27. april, til udgangen af uge 43.

Udstyr: Badetøj og håndklæde medbringes. Våddragt, hjelm, svømmevest, ski og board kan lejes.

Aldersgrænse: 8 år. I tvivlstilfælde kræves legitimation.

Priser: Fra 200 kr. for 1 time uden udstyr.

Promillegrænse: 0,5. Synligt påvirkede af alkohol, euforiserende stoffer og medicin får ikke lov at benytte anlægget.

Myndighedstilsyn: Kabelbanen betragtes juridisk som et 'særligt forlystelsesapparat' og skal før hver sæson godkendes af politiet.

Kilde: Kabelparken



Nybegyndere i kabelparken i Hvide Sande må ofte lide den tort at ryge i vandet, i samme sekund kablet trækker i håndtaget, og de ikke længere har fast grund under brættet, som er spændt fast på fødderne.

Foto: Morten Langkilde Kablet i Hvide Sande er 766 meter, og det giver en rundtur på 800 meter, hvis man ellers klarer de 10 forhindringer. Man kan selvfølgelig også vælge at sejle udenom.

Vandet er dog ikke dybere, end at de fleste kan bunde, og ydmygelse gør mester. Efter gentagne vandture lykkes det for langt de fleste at holde balancen det meste af banen rundt og måske endda overleve et spring fra en af forhindringerne.



Kablet er 766 meter langt, og det giver en rundtur på 800 meter. Deltagerne på vandski og wakeboard holder fast i en stang, mens en motordreven wire trækker dem rundt. Wakeboard kan sammenlignes med snowboard; det foregår bare på vand.



Rixen-kabelsystemet med 5 tårne eller gittermaster kan trække op til 10 personer ad gangen med 30 kilometer i timen. Om formiddagen sættes farten ned til 26 kilometer, og her kan nybegyndere deltage på et 2-timers introhold. Undervejs er der 10 forhindringer med navne som rails, bokse, kickere og pipes, som man enten kan ignorere og sejle uden om eller forcere som de mere erfarne og foretage alle mulige akrobatiske spring på.



Danmarksmesteren

21-årige Jakob Sally er tømrer til daglig og en stille og rolig vestjyde fra Hvide Sande, men han bliver en vild krabat og en sand virtuos, når han står på et wakeboard.

»Jeg begyndte at stå på vandski i 2006, da jeg fik et årskort af min familie. Året efter købte jeg et wakeboard, og i 2008 begyndte jeg at tage det alvorligt som en sportsgren. To år i træk vandt jeg DM for juniorer og blev nummer 3 i disciplinen open men to gange, da jeg begyndte at lege med de store«, fortæller Jakob Sally.

Foto: Morten Langkilde Plask - man skal ikke lide af vandskræk, hvis man vover sig ud på kabelbanen i Hvide Sande.

Plask - man skal ikke lide af vandskræk, hvis man vover sig ud på kabelbanen i Hvide Sande. Foto: Morten Langkilde

I august sidste år fik han opfyldt sin ambition om at vinde et mesterskab for seniorer. Danmarksmesterskaberne blev afholdt i Hvide Sande, og på hjemmebane vandt han DM i både open men og features only. Jakob Sally har deltaget i stævner i Tyskland, og han vil ikke udelukke en international brætkarriere.

De fleste besøger dog kabelparken bare for at have det sjovt. Frederik Friis Kvigstad stammer fra Nittedal nordøst for Oslo. Den 29-årige biolog kom til Danmark i 2016 for at arbejde på laksefarmen Langsand Laks i Hvide Sande og havde aldrig prøvet en kabelbane før ankomsten til det vestjyske.