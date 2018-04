Endelig kan Berlin servere mad i luksusklassen Den tyske hovedstad har med sit image som ’fattig, men sexet’ været langsom til at åbne for gastronomi i den dyre ende, men nu har haute cuisine-bølgen ramt Berlin.

Berlin gemmer mange af sine bedste hemmeligheder i baggårde. Ikke desto mindre er det svært ikke at få en fornemmelse af at være totalt på vildveje mellem containere og varebiler bag det store Westin Grand Hotel. Her ved hotellets vareindlevering er der ingen antydning af glamour eller den mindste duft af et gourmetkøkken at pejle efter.