Tag turen over Ringkøbing Fjord på cykel Ikke alene kan man cykle de 102 kilometer rundt om Vestjyllands store fjord; cyklister kan også cykle tværs over fjordens nordlige ende på resterne af Bagges Dæmning forbundet med to broer.

Langsomt cykler vi over Ringkøbing Fjord. Vandet står højt på begge sider, men vi bliver ikke våde. Heller ikke selv om vi kører på en ganske almindelig bycykel og ikke har sat os ned i en vandcykel.

Rundt om Ringkøbing Fjord

Bortset fra tre steder ved Ringkøbing, i Hvide Sande og på Bork Havn er der cykelsti hele vejen rundt om fjorden. Længde: Cirka 102 kilometer. Belægning: Asfalt det meste af vejen, men også grus og lidt markvej langs fjorden mellem Ringkøbing og Søndervig. Seværdigheder: Pumpestation Nord over Skjern Å; Æ Gammel Gaf (det gamle gennemsejlingssted mellem hav og fjord) ved Nymindegab; Sydstranden med den 700 meter lange mole og kunstværket Vestled i Hvide Sande; Lyngvig Fyr og Ringkøbing by. Bropris: De to broer, som forbinder resterne af Bagges Dæmning i fjordens nordlige ende, har kostet omkring syv millioner kroner. Kommunen har betalt 60 procent og den nationale stipulje 40 procent.

Vi når tørskoede frem til den lange tange Holmsland Klit, som skærmer fjorden mod Vesterhavet, efter at have cyklet på resterne af den 1,6 kilometer lange Bagges Dæmning, som vandet ganske vist brød igennem to steder i 1865, men som blev forbundet af to broer på hver 100 meters længde i 2016.

Foto: Morten Langkilde Cykelturen langs Ringkøbing Fjord tager sin begyndelsen i udkanten af Ringkøbing by, og heldigvis opkræves der ikke bompenge nu om dage.

Derfor kunne vi nyde cykelturen i højt solskin og med en frisk blæst over Ringkøbing Fjords vande, mens surfere og kitesurfere drønede over fjorden med farverige sejl og på elegante surfbrætter. Langs fjordbredden har vandhundene opstillet deres lige så farvestrålende telte, hvor de hviler ud mellem anstrengelserne på fjorden.

Rig og fattig røv

Cykelturen er begyndt inde i Ringkøbing sammen med historiker og naturvejleder René Bautista Hankelbjerg. Inden vi kommer ned på cykelstien, skal vi passere Vonå, som løber ud i Ringkøbing Fjords nordlige ende. Indtil 1860 blev man færget over, og historikeren fortæller, at færgefarten havde en demografisk effekt:

»Færgemanden skulle sikre, at det kun var ærlige og gode folk, som han færgede over til Holmsland-siden. Med broen kunne alle komme over«.



Foto: Morten Langkilde Fjordstien passerer Gl. Sogn Kirke, som er åben. Hvis man ikke har lyst til at se på kirker, kan man nyde frokosten ved et af picnicbordene som den tyske familie.

Et held for Politikens udsendte, at det ikke længere er en færge, som transporterer folk til Holmsland-siden, for så var vi nok ikke sluppet over. Snart er vi dog nede på cykelstien, som løber de otte kilometer langs fjorden til Søndervig. Stien blev åbnet i 1922 og er Danmarks ældste uden for storbyerne. Cykelstien er også en af landets ældste betalingsveje.

»Voksne skulle betale 25 øre og børn 10. Et sæsonkort kostede fire kroner. Pengene skulle officielt gå til vedligehold, men i folkemunde holde fattige ude. Bomvagten Laust Bøndergaard mødte klokken 10 og opkrævede pengene. Cyklisterne håbede altid, han ikke var der, for så var der flere penge til snolder«, ler René Hankelbjerg og fortsætter:

Foto: Morten Langkilde Gl. Sogn Kirke har gamle og smukke kalkmalerier fra før reformationen.

»Stien blev anlagt til det bedre borgerskab, som mente, at der var giftig luft selv i små byer som Ringkøbing. Derfor skulle de gode borgere ud i den friske luft. Livsstilssygdomme havde også holdt deres indtog, og bedsteborgerne badede. Ikke fordi de nød det, men fordi det var sundt, og de var iført uldne heldragter. De fattige havde altid badet i fjord og hav nøgne, for man kunne godt se en fattig røv, men ikke en rig røv«.

Vi cykler helt nede ved kanten af siv og rør. Efter få minutter når vi Gl. Sogn Kirke, som blev opført omkring 1175 og bl.a. har Nordeuropas tidligste kalkmaleri af Jomfru Marias død. Ikke alle går op i kalkmalerier, men så kan de sætte sig ved et af picnicbordene neden for kirken og udbringe en skål for solen, blæsten, vandet og cykellivet.

Vand på begge sider

Næste stop er Surfspot Kloster og Bollerup Småhuse, som består af to hytter med bænke, borde, bålplads samt toilet- og badefaciliteter. Desuden er der en plejestation med pumpe og lidt værktøj, hvor vi møder tyske Philipp Hein, hvis cykel trænger til lidt luft:

»Vi kommer fra Bielefeld og har lejet et hus i Houvig. Vi er kommet herop i 10-11 år. Jeg er på vej til Ringkøbing med mine to sønner på 7 og 11 år for at handle og købe is. Det er første gang, vi kører på stien«.

Foto: Morten Langkilde Ved Surfspot Kloster morer surferne sig både til vands og til lands.

Max Kallies på 21 år er i lære som bådebygger og kommer fra Kiel. Max og kammeraterne overnatter på parkeringspladsen og er ikke kommet for at cykle.