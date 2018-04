Varde og Tønder er mere populære end Aarhus København havde flest turistovernatninger sidste år. Derefter kommer de jyske kommuner, men Aarhus må nøjes med en tiendeplads.

Varde, Ringkøbing-Skjern, Tønder, Frederikshavn og andre jyske kommuner dominerer listen over de steder i Danmark, som har flest turistovernatninger. København ligger dog som en sikker nummer et.

Danmarks Statistik og VisitDenmark har indsamlet overnatningstallene for 2017, og rejsehjemmesiden Turisme.nu har udarbejdet en top 10 liste, som fuldstændig domineres af jyske kommuner. Altså bortset fra hovedstaden på førstepladsen og Bornholm på syvendepladsen.

Selv om Aarhus Kommune havde en stor turistfremgang sidste år og var Europæisk Kulturhovedstad 2017, kunne det ikke blive til mere end en tiendeplads, når det gælder overnatninger:

1. København: 7.636.256

2. Varde: 4.251.175

3. Ringkøbing-Skjern: 3.732.805

4. Tønder: 1.615.020

5. Jammerbugt: 1.589492.

6. Hjørring: 1.543.228

7. Bornholm: 1.498.953

8. Frederikshavn: 1.412.825

9. Billund: 1.383.048

10. Aarhus: 1.205.959

Når Varde Kommune erobrer en fornem andenplads, skyldes det ikke alene, at tyske turister nyder strandlivet ved Vesterhavet. Tirpitz-museet i Blåvand tegnet af Bjarke Ingels Group åbnede i sommeren 2017, men blev besøgt af over 180.000 bare på et halvt år.

Foto: Morten Langkilde Tirpitz i Blåvand er blevet en publikumssucces uden sidestykke, men de mange turister har også skabt klager i Blåvand.

Tirpitz i Blåvand er blevet en publikumssucces uden sidestykke, men de mange turister har også skabt klager i Blåvand.

Turister kan dog også blev for meget af det gode. På et møde netop i Tirpitz i februar om den fremtidige turistudvikling, lød der flere kritiske røster, som mente, at der ikke er plads til flere turister i Blåvand.

Foto: Morten Langkilde Sort sol med stære og Rømø hører til de store attraktioner i Tønder Kommune og bidrager til en fjerdeplads.

Sort sol med stære og Rømø hører til de store attraktioner i Tønder Kommune og bidrager til en fjerdeplads.

Der går kun en vej gennem byen ud til Blåvand Fyr og tilbage igen. I højsæsonen kører cirka 5.000 biler dagligt gennem byen på hverdage og omkring 12.000 biler i weekenden ifølge TV SYD.

Turistsuccessen har altså også en bagside. Vardes borgmester Erik Buhl erkendte problemet, men havde ingen konkrete løsningsforslag.