Er du staycationinger? Så holder du ferie hjemme, helt derhjemme 62 procent af danskerne har holdt ferie herhjemme mindst én gang i løbet af 2017.

»Danmark er et dejligt sted at være«, synger Shu-bi-dua på albummet '78'eren', og det giver danskerne dem ret i, når det gælder ferien. Ikke færre end 62 procent holdt ferie herhjemme mindst én gang sidste år, og 25.833.009 gange overnattede vi selv på hoteller, feriecentre og campingpladser herhjemme. Det var en stigning i overnatninger i forhold til 2016 på to procent.

Fakta Her tager vi på ferie Sådan tilbragte vi vores ferie minimum én gang det seneste år ifølge en undersøgelse fra Gallup i 2017: Ferie i Danmark: 62 procent. Ferie i Norden: 20 procent. Ferie i Europa (ekskl. Norden): 50 procent. Ferie i Syd og Nordamerika: 6 procent. Ferie i Asien: 6 procent. Ferie i Afrika: 2 procent. Ferie i Australien/New Zealand: 1 procent. Ferie i øvrige udland: 7 procent.

Politikens læsere er endnu mere begejstrede for at feriere i Danmark. 75 procent af printlæserne holdt sidste år ferie herhjemme mindst én gang, mens det var 68 procent for læserne af politiken.dk.



At vi danskere er så begejstrede for at holde ferie herhjemme, overrasker ikke lektor Bodil Stilling Blichfeldt fra Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet.

Foto: Morten Langkilde På gråvejrsdage er de nye topmuseer som her Oplevelsescenter Kongernes Jelling et perfekt supplement til strandferien.

Fakta Danskernes overnatning 25.833009 overnatninger havde vi danskere uden for hjemmet i Danmark i 2017 ifølge Danmarks Statistik: Hotel: 8.684.079 Feriecenter: 2.688.289 Camping: 8.156.125 Vandrehjem: 910.436 Lystbådehavn: 455.954 Feriehus: 4.938.125



»Vi har været mange steder, så den prestige, der engang var forbundet med udlandsrejsen, eksisterer ikke længere. Førhen var det pinligt, hvis man havde tilbragt ferien herhjemme, mens der var prestige i at have været sydpå. Sådan er tonen ikke længere, netop fordi vi har prøvet så meget«, fastslår Blichfeldt.

Det spiller også en rolle, at vi holder flere korte ferier som forlængede weekender. Derfor behøver ferien eller ferierne herhjemme ikke ske på bekostning af udlandsrejser. Det kan godt være både og ifølge turismeeksperten. Vi skal heller ikke det samme sted hen på samme tidspunkt. At rejse udenfor højsæsonen gør ikke alene ferien billigere, men så undgår den ferierende muligvis også masseturismen.

Staycationing

Blichfeldt tror faktisk, at antallet af feriedage herhjemme er langt højere end de godt 25 millioner overnatninger:

»Mange holder også ferie hjemme-hjemme altså i hjemmet. Det hedder med et smart ord 'Staycationing'. I takt med at vi får et hjem, en have og et udekøkken, er det lidt underligt, hvis vi forlader det i de varmeste måneder. Oven i kommer så vores feriebesøg hos venner og familier, så jeg tror, at antallet af overnatninger herhjemme er langt, langt højere end statistikken«.

Foto: Morten Langkilde På den ene ferie kan man høste østers i Vadehavnet og den næste spise muslinger i Bruxelles.

Danmark har også mere og mere at tilbyde. Storbyferien kan tilbringes i København, mens storbyfolket tager ud til vandkantsdanmark. Blichfeldt beskriver København som en »lille storby«, der har virkelig meget at byde på, når det gælder gastronomi og attraktioner, og »når man siger Tivoli, så er det altså Tivoli København og ikke Tivoli Friheden i Aarhus«.

I vandkantsdanmark er der også sket meget på madfronten. Man kan stadig få pizza og pomfritter, men restauranterne satser også på det lokale og kvalitetsråvarer. Det er ikke ny nordisk med myrer, men på den jyske måde.