Pristjek: Der er markante besparelser at hente, hvis du køber din Oslobåds-rejse i Norge Pristjek viser, at der kan være mange penge at spare ved at købe færgebilletter på norske hjemmesider i stedet for de danske.

En række pristjek, Politiken har lavet, viser, at der er penge at spare - i nogle tilfælde mange penge - ved at købe færgebilletter på rederier som DFDS og Colorlines norske hjemmesider.

Og det er prisforskelle, der er til at tage og føle på.

Et eksempel: På DFDS' danske hjemmeside koster en tilfældigt returbillet med Oslobåden fra København til Oslo 2.696 kroner. På DFDS norske hjemmeside koster den samme rejse 2.496 norske kroner - cirka 1.944 danske kroner, når man veksler om fra norske til danske kroner. Det er en besparelse på næsten 30 procent.

DFDS er dog ikke ene om at sælge billigere færgebilletter på norske hjemmesider. Også Colorline gør det. Den samme rejse mellem Hirtshals og Kristianssand koster 920 kroner i både Danmark og Norge. Det giver en besparelse på godt 200 danske kroner, når man trækker valutaforskellen fra.

I nogle tilfælde er besparelsen lille, i andre tilfælde stor og nogle gange er den, der slet ikke.

Under alle omstændigheder er det en god ide at undersøge prisforskellene inden du køber en færgebillet, mener miljø- og transportpolitisk rådgiver, Vibeke Myrtue Jensen, fra Forbrugerrådet Tænk.

»Forbrugerne skal altid kigge sig for i forhold til at få den bedste pris. Der kan være andre rettigheder, hvis man køber i udlandet, men i det her tilfælde er det fornuftigt at reagere på de billigere billetter«, lyder det.

På rejser til Sverige er der også penge at spare. Skal eksempel på forlænget pinseweekend i Sverige sparer du 42 kroner på returbilletten (944 svenske kroner, 725 danske kroner) med Scandlines over Helsingør-Helsingborg.

To forskellige markeder

Gert Jakobsen, der er informationschef hos DFDS, forklarer blandt andet de store prisforskelle med, at der er tale om to forskellige markeder, et norsk og et dansk, med forskellige salgsaktiviteter, tilbud og markedsforhold.

Han forklarer, at rejser, der starter i København, skal markedsføres på det danske marked, men:

»Så er der muligheden for, at du kan gå via det norske marked, fordi vi har den transparens på vores side, der gør, at det er muligt. Men det er ikke tiltænkt det«, siger Gert Jakobsen.

Han afviser, at DFDS oplyser kunderne om, at der kan være penge at spare på den manøvre.

»Nej, det gør vi ikke specifikt. Vi sælger rejser til det danske marked, på danske betingelser og dansk lovgivning. Vi behøver heller ikke at oplyse om det - for der er transparens på vores hjemmeside«, siger Gert Jakobsen med henvisning til, at man som kunde kan gå ind på dfds.no og søge på den samme rejse.

Ifølge informationschefen er kurssvingninger den største årsag til, at priserne varierer. Han kalder nogle prisforskelle for »betydelige«. Særligt, når der er tale om dyre billetter.

»Kurssvingninger har en betydelig større virkning på en dyr rejse end på en billig. Og det kan vi aldrig kompensere for. Kursen svinger på alle Oslorutens markeder. Det kan vi ikke gardere os imod. Vi ændrer ikke priser i samme øjeblik som kursen svinger«.