Cathrine bor i sin bil om sommeren: »Jeg drømmer om at være den kvindelige udgave af Troels Kløvedal«

Blå bog: Cathrine Cort Koppel





Navn: Cathrine Cort Koppel

Alder: 30 år

Status: Single

Arbejde: Freelancefotograf og reklamefilmsinstruktør

Uddannelse: MA Television Journalism, Goldsmiths University London

Fedeste rejseoplevelse: at sætte mine fødder side om side med pingviner på Antarktis, at se nordlys på Grønland, at sejle med delfiner i British Virgin Islands, bo i et mobilehome på skiferie i Canadas backcountry, roadtrippe gennem Sydafrika, backpacke gennem Sydamerika.

3 bedste tips til roadtrip i Danmark: Bornholm, Fur og Samsø

