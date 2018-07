Kø på motorvejen og 200.000 i lufthavnene: Store rejseweekend er i gang Sommerferietrafik giver kø ved grænsem, og der lander og letter et fly hvert andet minut på en af årets travleste rejsedage i Københavns Lufthavn.

Det kan være en god idé at komme ud af hytten i god tid i denne weekend, hvis man planlægger at skulle ud af landet.

Det er nemlig en af årets store rejseweekender, hvor alene Københavns Lufthavn skal have 200.000 passagerer igennem i dag og i morgen, og titusinder af danskere tager bil og færge syd på. Det betyder, at der er ekstra pres på vejene i dag.

»Det er en af årets store rejsedage. Vi forventer, at der bliver en del ekstra trafik mellem kl. 10 og 16 i dag. Sidste lørdag var der ifølge vores tal 66 pct. større trafik på vejene end en almindelige lørdag ned over græsen, og over Lillebælt var der 38 pct. mere trafik. Det er også, hvad vi forventer i dag«, siger vagthavende Brit Osted Nielsen, Vejdirektoratet.

Lørdag formiddag ser vejene fine ud, og der er god afstand mellem bilerne ifølge Vejdirektoratets kameraovervågning af vejene. Men om kort tid vil trafikkens altså spidse til.

Man skal specielt være opmærksom, når man skal syd på ned ad Køgebugt-motorvejen, Sydmotorvejen mod færgerne i Rødby, på Vestmotorvejen hen over Fyn, og ned i gennem Jylland mod grænsen.

Også sommerhusgæster skal være opmærksom på ekstra trafik, da lørdag er 'store skiftedag' i udlejningssommerhuse.

Folk, der skal til landets lufthavne, skal også afsætte ekstra tid til transporten.

Sørg for underholdning til børnene på bagsædet og rigelig vand, da det bliver en varm dag, siger Vejdirektoratet.

Danske lufthavne forventer også en travl dag og weekend.

»Der er 374 afgange i dag og 377 afgange i morgen søndag - der lander og letter et fly hvert andet minut. Så de gode rejseråd er at komme i god tid, pakke håndbagagen korrekt og huske reglerne for væske i håndbagagen«, siger Morten Bro, kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavn. Han anbefaler også at installere og bruge lufthavnens mobil-app, der giver oplysninger om, hvornår man skal gå til gate m.m.

Men lufthavnen er godt forberedt på de store rejsedage, der bliver mere og mere almindelige, i takt med at danskerne flyver mere og mere.

Sommeren bliver den travleste nogensinde i Københavns Lufthavn, hvor man forventer 55 dage med mere end 100.000 rejsende. Når man alligevel ikke »skal gå i panik« over det, skyldes det, at lufthavnen har udvidet security-kontrollen til det dobbelte med 25 spor og forudsigelige ventetider ifølge lufthavnen, ligesom der er skabt en ny gangbro fra metroen direkte mod security. 23 pct. af passagerne tager metroen til lufthavnen, og det vil lette presset på den travle terminal 3-afgangshal.

På de store rejsedage er der mere personale.

»Men der er bare mange mennesker i lufthavnen, og så er det godt at komme velforberedt og i god tid«, siger Morten Bro.

95.000 mennesker flyver eller ankommer i dag og 105.000 i morgen. I år forventes den travleste dag at falde senere i juli måned med flere end 114.000 rejsende.