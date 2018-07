Nyt selskab er nummer 1 på listen over verdens bedste flyselskaber Hele seks selskaber fra Københavns Lufthavn er i top 10 på Skytrax' 2018-kåring, hvor Singapore Airlines indtager førstepladsen.

Efter adskillige år med total dominans fra Qatar Airways, er Singapore Airlines for første gang siden 2008 igen kåret til verdens bedste flyselskab.

Det skete ved Skytrax' årlige uddeling af luftfartspriser tidligere på ugen. De første Skytrax-kåringer fandt sted i 1999. I år er vinderne fundet blandt vurderinger fra flere end 20 millioner flyrejsende, der har forholdt sig til 335 flyselskaber.

Ifølge Flemming Lundberg Poulsen, der driver branchesitet FinalCall.travel og selv flyver mere end gennemsnittet, skal danske flyrejsende se kåringen som en sjov gimmick mere end et egentlig brugbart redskab, når der skal bestilles flyrejse.

»Det kan godt være en rettesnor, du kan bruge, når du kigger flyrejser. Men det er ikke en liste, jeg vælger selskab ud fra, når jeg skal flyve«, siger Flemming Lundberg Poulsen, der mener, at det som udgangspunkt er svært at lave en afstemning, der er helt objektiv og fair.

»Det forudsætter, at der findes en anmelder, der har prøvet alle flyselskaber. Udfordringen med Skytrax' kåring er, at man gerne vil sige, at det er brugerne, der har talt, men det er ikke altid at brugerne har baggrunden til at vurdere, hvad der er godt eller skidt. Hvis man omvendt bruger en jury, bliver det hurtigt snobberi. Så den perfekte kåring får man aldrig«.

Når det så er sagt, mener Flemming Lundberg Poulsen, at førstepladsen til Singapore Airlines er »fornuftig« baseret på hans egne flyselskabserfaringer.

»Jeg har ikke fløjet med alle selskaber i verden, men ud fra dem, jeg har prøvet, så ligger Singapore Airlines i top. Helhedsoplevelsen, service om bord, mad, sæderne, er god«.

Vigtig punktlighed

Ved kåringen påpegede Skytraxs administrerende direktør Edward Plaisted Singapore Airlines' punktlighed for en ’wow’-faktor

»Det viser sig at være en ægte værdiskaber for Singapore Airlines, der scorede højt i kundernes vurdering af både produkter og service«, lød det.

2018-kåringen fra Skytrax har hele seks selskaber i top 10, der flyver til og fra Danmarks største lufthavn, Københavns Lufthavn. Det ser Flemming Lundberg Poulsen som et udslag af lufthavnens evne til at trække store, internationale selskaber til.

2018-listen ser således ud:



Singapore Airlines (Singapore) - flyver fra København Qatar Airways (Qatar) - flyver fra København ANA All Nippon Airways (Japan) Emirates (De Forenede Arabiske Emirater) - flyver fra København Eva Air (Kina) Cathay Pacific (Hongkong) - flyver fra København Lufthansa (Tyskland) - flyver fra København Hainan Airways (Kina) Garuda (Indonesien) Thai Airways (Thailand) - flyver fra København

Kun et enkelt europæisk selskab, tyske Lufthansa, kniber sig ind på listen. SAS vandt ikke i nogen kategorier i år, mens Norwegian vandt prisen for bedste langdistanceselskab i lavprisklassen og bedste europæiske lavprisselskab.