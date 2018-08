Kan 14.535 kilometer på 'cattle class' betale sig? Kom med om bord på verdens længste ruteflyvetur Turen fra Auckland i New Zealand til Doha i Qatar byder på knap 18 timer i en Boeing 777, men føles ikke meget længere end andre langdistanceture.

De andre gange jeg har fløjet fra New Zealand til Danmark, har det enten været med Emirates eller det billigere alternativ China Southern Airlines. Denne gang er valget så faldet på Qatar Airways. Lidt for at prøve verdens længste ruteflyvetur fra Auckland til Doha med 17 timer og 40 minutter i luften, men lige så meget, fordi turen er både billigere og hurtigere, end hvad de fleste andre flyselskaber kan tilbyde.



Om flyet

Type: Boeing 777-200 LR

Selskab: Qatar Airways Flyvetid: 17 timer og 40 minutter

Godt:

God service, behagelige sæder og godt udvalg af underholdning til den lange tur. Toiletterne var rene under hele turen og fik ikke kabinen til at lugte. Skidt:

Nakkestøtten blev ved med at falde ned. Jeg ved ikke, om det kun var mit sæde eller et generelt problem, at nakkestøtten sad løst. Maden var meget gennemsnitlig, og ofte havde personalet ikke nok portioner til, at man selv kunne vælge mellem de tre retter, som blev serveret til hvert måltid. Vis mere

Normalt tager turen fra New Zealand til Danmark 28-48 timer og koster alt mellem 6.000 og 12.000 kroner. Med Doha-ruten, som blev lanceret i 2017, barberer Qatar Airways et eller to stopovers af turen og får dig til New Zealand på et døgn til omkring 8.000 kroner. Det er den klart hurtigste måde at rejse til New Zealand på, hvis du altså kan udholde 18 timer i et flysæde.



Indretning: Flykabinen i Boeing 777-200 LR er indrettet med sædeopstillingen 3-3-3, og generelt føles hele kabinen rummelig og lys. Der er god plads mellem sæderne, men sørg alligevel for at erobre armlænet inden din sidemakker. Sæderne er okay komfortable, men jeg havde lidt problemer med nakkestøtten. Så husk en af de U-formede pølsepuder til at hvile baghovedet på – de virker.

Med en 188 centimeter lang krop kunne jeg, hvis jeg altså ikke havde fyldt tidskriftlommen op med Pringles, vandflaske og medbragte høretelefoner, nogenlunde strække mine ben ud. Er du høj, er det værd at booke et gangsæde, hvor du kan strække benene ordentligt ud. Bestiller du flybilletten direkte igennem Qatar Airways, kan du ændre din siddeplads online, indtil du boarder. Jeg tjekker altid, om der er en ledig række af sæder, så jeg kan få lidt ekstra plads. Hvis der er ledige pladser, når flyet når maks.-højde, kan du spørge flypersonalet, om du må skifte sæde.



Foto: Jens Hjalte Løgstrup Flyets underholdningssystem er din bedste ven på den næsten 18 timer lange flyvetur. Du får adgang til Hollywoods nyeste blockbusters, som du kan se på en 10 tommers skærm med ekstremt dårlig lyd. Men modsat mange konkurrenter har Qatar Airways ikke sørget for internetadgang til sine passagerer, så Facebook må vente, til du lander.

Flyets underholdningssystem er din bedste ven på den næsten 18 timer lange flyvetur. Du får adgang til Hollywoods nyeste blockbusters, som du kan se på en 10 tommers skærm med ekstremt dårlig lyd. Men modsat mange konkurrenter har Qatar Airways ikke sørget for internetadgang til sine passagerer, så Facebook må vente, til du lander. Foto: Jens Hjalte Løgstrup

Faciliteter og service: Oryx One, flyets underholdningssystem og din bedste ven på turen, medmindre du ligesom mig møder en snakkesalig svensker, er placeret i sædet foran dig. Med en fjernbetjening får du adgang til Hollywoods nyeste blockbusters med et par bevægelser med din pegefinger. Og så kan du ellers bare læne dig tilbage og nyde storfilm som 'Dunkirk' på en 10-tommers skærm med ekstremt dårlig lyd.

Når du går død i film og serier, kan du udfordre dine medpassagerer i digitale udgaver af skak, sænke slagskibe og backgammon. Vil du hellere lege med din iPad under turen, kan du holde den opladt i et af to usb-stik i armlænet. Modsat mange konkurrenter har Qatar Airways ikke sørget for internetadgang til sine passagerer, så Facebook må vente, til du lander.

Mad: Alt afhængigt af hvornår på dagen du rejser , bliver der serveret morgenmad, frokost og aftensmad. På turen fra Auckland til Doha stod menuen på omelet til morgenmad, en grålig nudelret til frokost og langtidsstegt lam eller kylling i honning- og sojasovs til aftensmad. Ligesom de fleste andre madoplevelser, jeg har haft 10 kilometer oppe i luften, var maden ikke nogen kulinarisk sensation. Det var den jordbæris, der blev serveret på 14. time til gengæld. En ren vinder, der fik sat spytproduktionen i gang i en ellers totalt airconditionudtørret mund.