Hoteltjek: Landsbyen er et vinhotel Spier er både en vingård, et landbrug og et firestjernet hotel, hvor kunst, socialt engagement og bæredygtighed er i højsædet.

Små farverige rækkehuse ved Baden-Powell Drive i det sydafrikanske vindistrikt Stellenbosch minder mest om en lille landsby, men i virkeligheden er der tale om et firestjernet hotel på vingården Spier, som er kendt af mange vindrikkende danskere fra supermarkedernes hylder.

Om hotellet

De landsbylignende rækkehuse hed da også The Village, inden de blev omdøbt til Spier Hotel.

'Den døende slave' skabt af Marco Cianfanelli og er et af de mange kunstværker hos Spier. Foto: Poul Husted

Rækkehuskonceptet er valgt, fordi lange hotelgange er kedelige og ens, men det er værelse 610 på førstesalen på Riverside Lane bestemt ikke. Der er nærmere tale om en etværelses lejlighed med gasdreven pejs, fransk altan til havesiden og Eerste-floden plus en lille altan til gaden.

Beliggenhed: Spier blev blev grundlagt i 1692, men er i dag en moderne vingård, biodynamisk landbrug, kunstakademi og hotel, selv om de karakteristiske hvidkalkede bygninger med stråtag i Cape-hollandsk stilen minder om fortiden.

Midt mellem vinmarker, smukke haver, historiske gårdbygninger, og kunstnerværksteder ligger hotellandsbyen med svømmebassiner, spa, restauranter, amfiteater, vinbarer og butikker.

De hvide vægge i nummer 610 skaber et køligt rum midt i den sydafrikanske hede. Det samme gør de svalende brusebade, for selv om der er badekar, så er bundproppen fjernet og gæsterne opfordres til at gå under bruseren, for der er vandkrise i provinsen.

Maden i Restaurant Eight er økologisk og lokal. Foto: Poul Husted

Spier har sit eget rensningsanlæg og genbruger 99,9 procent af sit spildevand. Vingården satser i det hele taget på bæredygtighed kombineret med socialt arbejde. Eksempelvis har man et Tree-preneur-projekt, hvor fattige får udleveret små træer og stiklinger, som Spier så køber tilbage, når de skal plantes ud i naturen. Det både gavner miljøet og giver de fattige end indtægt.

Bæredygtighed og økologi slår også igennem i restauranterne. Loríanne Heyns alias køkkenchef 'Lolli' bruger råvarer og kød fra gårdens egne marker og kreaturer. Hvis det ikke slår til, køber hun hos lokale landmænd, som hver dag kommer med friske grøntsager og urter, men alt er økologisk.

Marshall Rossouw er en af de kunstnere, som arbejder på Spiers værksted, og som hotelgæster kan besøge og høre om arbejdet og værkerne. Foto: Poul Husted

»Selv vores kunst i loftet, som er pyntet med hvide blomster, er genbrug, for blomsterne er fremstillet af gamle mælkekartoner«, fortæller Loríanne Heyns.

Kunst spiller i det hele taget en stor rolle hos Spier. Vingården har en af de største kunstsamlinger i Sydafrika, men Spier køber ikke kun kunst. Spier har to kunstværksteder - et på gården og Spier Arts Studio i Cape Town – hvor man uddanner unge talenter og giver dem mulighed for at dygtiggøre og etablere sig.