En weekend i: Tysklands ældste by er fuld af liv, vin og kulturarv Tysklands ældste by er en livsglad vinby og Karl Marx' fødeby. I år fejres 200-året for økonomen og filosoffens fødsel.

Tyske Trier er byen, hvor små grupper af kinesiske turister stiller sig op for at fotografere hinanden, ikke foran byporten Porta Nigra, den største seværdighed fra romertiden nord for Alperne. Nej, foran et pænt borgerhus i Brückenstraße 10, som ikke gør stort væsen af sig.

Det var nemlig der, Karl Marx blev født, og i dagens Kina æres økonomen og filosoffen Marx som kommunismens fader. Derfor besøger ca. 150.000 kinesiske turister hvert år hans fødeby, hvor man i øvrigt har haft et noget anstrengt forhold til Marx, både mens han levede og sidenhen.

3 gode råd 1Lad jer føre

Tag en sightseeing med (evt. engelsktalende) guide, og få endnu mere at vide om Trier og byens betydning i Romerriget. www.trier-info.de/english/guided-tours-for-individual-guests 2Køb et Karl-Marx-Card

Vil man se flere udstillinger i jubilæumsåret, er der penge at spare ved at købe et Karl-Marx-Card. For 20 euro får man fri adgang til de tre udstillinger nævnt i artiklen samt til udstillingen 'LebensWert Arbeit' i Museum am Dom (ved domkirken). Kan købes online på www.trier-info.de. 3Køl af i vinmarken

I udkanten af Trier fører den 1,6 km lange Weinkulturpfad gennem vinmarker og gør én lidt klogere på vinkultur. Find ruten ved det romerske amfiteater, og slut evt. af med en smagsprøve hos vinbønderne i bydelen Olewig. www.trier-olewiger-winzer.de/weinkulturpfad.html

Vis mere

Men ikke i dette jubilæumsår. Da fejres han med store udstillinger, foredrag og festivitas og nips til kaminhylden, hvis det er det, turisterne vil have med hjem fra et besøg.

Trier, der i dag har 110.000 indbyggere, regnes for Tysklands ældste by. Dens mere end 2.000 år lange historie begyndte, da romerne under Julius Cæsar grundlagde den – og i år 16 f.v.t., da kejseren hed Augustus og byen Augusta Treverorum, blev den romersk regionshovedstad. I årene 259-274 var Trier hovedstad i hele den galliske del af Romerriget.

Først og fremmest er Trier dog en livsglad vinby ved floden Mosel, tæt på Luxembourgs grænse. Også maden er det værd at skrive hjem om. Vi er ikke så langt fra det franske køkken, og Trier har i flere omgange været underlagt Frankrig, så man hører jævnligt personnavne udtalt med fransk accent.

FREDAG

1Kl. 18 Hotel mittendrin

For en weekend er Hotel Park Plaza perfekt – midt i centrum, kun 1 km fra banegården. Det er et lækkert hotel med pænt store værelser, wellness, god service og parkeringsmulighed (betaling) i P-hus tæt ved.

Uden for hotellet ligger den gamle by for éns fødder, og de – fødderne – er faktisk det bedste transportmiddel til det meste af det, man skal nå på en weekend i Trier.

Hotel Park Plaza Trier. Nikolaus Koch Platz.

2Kl. 19 Middag ved Mosel

Zurlauben må være en af verdens mindste partygader, selv om det meste af husrækken i gaden ned mod Mosel-flodens bredder er blevet til restauranter. Alligevel er der fredeligt i den gamle fiskerlandsby ved siden af Kaiser Wilhelm Brücke og lige uden for det, der engang var Triers bymur.

Find den restaurant, som ser hyggeligst ud – som for eksempel Alt Zarlawen, der er en traditionel knejpe i ordets bedste forstand, dvs. med godt øl, masser af stemning og et begrænset spisekort med kolde platter og pølser.

Alt Zalawen, Zurlaubener Ufer 79/80.

LØRDAG

3Kl. 9 Marx i bronze

Lørdag er Marx- og romerdag. Og der bliver måske tid til lidt shopping. Så dagen begynder tidligt med et besøg hos Karl Marx – i bronze. Statuen skyldes, at det er i år 200 år siden, Triers kendteste bysbarn blev født. Det markerer byen med fire udstillinger, men allerførst tager vi et kig på den fire meter høje bronzestatue, kineserne i taknemmelighed for den tyske filosof og hans lære har foræret Trier netop i år. Wu Weishan er en af Kinas mest anerkendte billedkunstnere, men alligevel måtte Trier bl.a. med tanke på mange østtyskeres traumatiske oplevelser med socialisme og kommunisme gennem svære overvejelser, inden man sagde ja tak til gaven og stillede den op på Marx' fødselsdag i maj.

Foto: Jytte Flamsholt Christensen Statuen af Karl Marx blev skænket i gave af den kinesiske regering, men Trier var i tvivl, om byen skulle takke ja.

Statuen af Karl Marx blev skænket i gave af den kinesiske regering, men Trier var i tvivl, om byen skulle takke ja. Foto: Jytte Flamsholt Christensen

Ophavsmanden til kommunismen står tæt ved Porta Nigra, og en del turister har læst om gaven og finder frem til den, selv om den står lidt afsides. Den gennemgående kommentar er tavshed eller: Tja, køn er den ikke.

Karl Marx-statue, Simeonstiftplatz

4Kl. 9.30 Ved den sorte port

Porta Nigra er måske heller ikke ligefrem køn, sortfarvet – deraf navnet - som den lyse sandsten bliver af tidens tand. Den store byport er fra romertiden, opført 169-70 e.v.t., hvilket arkæologiske undersøgelser netop i år har slået fast. Porten er sammen med andre bygninger og ruiner i dag Unesco-kulturarv, og grunden til, at den er så velbevaret, er, at en græsk munk ved navn Simeon i flere år havde muret sig inde i Porta Nigra. Efter hans død blev han helgenkåret og begravet på stedet, hvilket reddede porten fra at blive brugt som byggemarked af senere slægter. Der blev indrettet to kirker inde i porten til ære for Simeon, men de er senere revet ned. Rester af kirkerne kan ses ved et besøg inde i Porta Nigra.

Porta Nigra. Porta Nigra Platz.

5Kl. 10.30 Marx på museum

I bymuseet St. Simeonstift, grundlagt som kloster til ære for den helgenkårede eremit Sankt Simeon fra Porta Nigra, vises del 1 af Karl Marx-udstillingen 'Leben. Werk. Zeit'. Her handler det om Karl Marx' private historie fra barndommen i Trier til studieårene i Berlin og de mange år i eksil i London. Udstillingen fortæller også om de mennesker, Marx omgav sig med, herunder ikke mindst Friedrich Engels, som han havde et nært venskab og arbejdsfællesskab med. Den anden del af den store udstilling om Marx ses i Rheinisches Landesmuseum, der er med i eftermiddagens program.

Stadtmuseum Simeonstift. Simeonstraße 60.

6Kl. 12.30 Frokost i gården

Smut ind i gården ved siden af Porta Nigra, og find en livret på det overskuelige menukort i cafeen/baren Brunnenhof. Er vejret godt, er der dejligt og fredeligt under parasollerne i gården, hvor der i øvrigt kan være musik og optræden og derfor af og til ikke helt så fredeligt, men det er oftest om aftenen. Maden er let, men mættende, og vinkortet har mange gode vine, primært fra lokalområdet.

Brunnenhof. Simeonstiftplatz 6.

7Kl. 14 Slentretur i gågaden

Ingen tur til Trier uden en slentretur inden for den ringgade, der sammen med Mosel mod vest danner ramme om den gamle by.

I gågaderne, der løber fra Porta Nigra i nord over Hauptmarkt og Viehmarkt mod syd, er der livlig handel og mange turister – også fra Luxembourg, hvorfra en del gerne tager den korte tur over grænsen for at se et større udvalg af mode, sko og luksusvarer. Læg mærke til de finurlige og fine brønde på turen: Marktbrunnen på Hauptmarkt, Heuschreckbrunnen (Græshoppebrønden) ved Nagelstraße og Handwerkerbrunnen med de utrolig mange detaljer i Fahrstraße.