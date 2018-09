Knap så travle pister: Franske Vaujany er Alpe d'Huez' ukendte lillebror Det dufter og smager lokalt i Vaujany i De Franske Alper, og pisterne er knap så befærdede. Mulighederne i både by og på pister bliver imidlertid hurtig udtømt på en uge, så køb liftkort til hele området og tag på skitur i Alpe d’Huez.

I Alpe d’Huez går lifterne ikke højere end til den hvide top, Pic Blanc. Her i 3.300 meters højde kan du skue ud over Europas tag, hvor Alpernes hvide tinder møder de blå himmelstrøg, men uanset hvilken pist du bevæger dig ned ad, ser sort ud. Her hersker nemlig en proportional sammenhæng mellem sværhedsgrad og højdemeter, og den eneste vej ned fra Pic Blanc er sorte pister — eller tilbage med gondolliften af samme navn. Hvilket en hel del da også gør.

Foto: Sebastian Risbøl Bjerget Montfrais er hjertet i Vaujanys skiområde, hvor offpistekørsel sker i knastør champagnepudder mellem træerne.

Bjerget Montfrais er hjertet i Vaujanys skiområde, hvor offpistekørsel sker i knastør champagnepudder mellem træerne. Foto: Sebastian Risbøl

I den diametralt modsatte ende – det laveste punkt i skiområdet Alpe d’Huez – ligger Vaujany. Landsbyen i 1.250 meters højde, der udtales Vo-cha-ni. Der er altså kun 2.000 meter fra toppen til bunden af Alpe d’Huez, men alligevel en verden til forskel. Med fygende sne, bidende kulde og skaldede snedækkede bjergtinder, så langt øjet rækker, er Alpe d’Huez med Pic Blanc den erfarne franske storebror. Vaujany er med den bløde sne, snævre pister omgivet af nåletræer og larmende tavshed den bejlende lillebror.



Foto: Sebastian Risbøl

REJSEDEKLARATION Politiken var inviteret af Atout France. Turistbureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Du kan tage turen helt fra toppen og ende i dalen uden afbrydelser, og jo mere du arbejder dig ned under træernes iltgrænse, som efterlader det meste Alpe d’Huez’ samlet set 249 kilometerlange netværk af pister ryddet for træer, desto mere minder Vaujany i bunden om fjelde i vores nordiske nabolande — og det både smager og dufter lidt mere lokalt.

Den store grågule metalkasse af en kabellift med plads til 140 mennesker er hovedpulsåren, der forbinder Vaujany med Alpe d’Huez. Liften bringer dig op til bjergtoppen Dôme des Petites Rousses i 2.800 meters højde, og derfra bliver den store satellitby synlig. Glid nogle få hundred meter ned ad den røde Dôme-piste, og tag endnu en kabellift op til Pic Blanc. Nyd udsigten, og forbered dig så på nogle stejle, tætbefærdede og opkørte sorte pister. Her fra kan du tage turen på Sarenne, der med sine 16 kilometer er Europas længste sorte pist. Du skal imidlertid den anden vej for at komme til Vaujany. Ned ad Le Tunnel-pisten, der ikke præpareres. Det efterlader pukler på størrelse med små telte på en meget stejl skråning, og selv erfarne skiløbere må overgive sig og i ny og næ sætte sig ned på den kulsorte pist.

Sådan kommer du til Vaujany Transport: SAS og Lufthansa flyver til Lyon med stop i Amsterdam, Frankfurt eller München. Der er ingen direkte fly. Fra Lyon er der ca. 2 timers kørsel med bil eller bustransfer. Flybilletter koster ca. 1.500-2.000 kr., og bus fra Lyon ca. 2.000 kroner i alt. I bil tager det 18 timers effektiv kørsel at tilbagelægge de 1.600 kilometer km København, hvis du tager færgen Rødby-Puttgarden. Overnatning:Der er få hoteller i Vaujany, men find i stedet et chalet, en lille lejlighed med stue, soveværelser og køkken. Prisen er en anelse højere end et hotelværelse, og morgenmad kan tilvælges på en række af stederne. Alternativt kan man handle i Vaujanys eneste supermarked og lave maden selv.

Liftkort: Der er 249 km forbundne pister: 41 grønne, 34 blå, 40 røde og 16 sorte pister i Alpe d’Huez Grand Domaine. 6-dages liftkort til hele området koster 2.000 kr. Du kan dog begrænse dit liftkort til OZ-Vauajany-områdets 53 km pister for ca. 1.300 kr. 1-dags liftkort til Alpe d’Huez Grand Domaine koster 350 kr. Prisforskellen pr dag er marginal, så køb til hele området, da et stort liftkort er forudsætning for at komme til Pic Blanc i 3.300 meters højde. Sæson: December-april Vis mere

Foto: Sebastian Risbøl Der bor omtrent 300 mennesker i den franske bjerglandsby Vaujany, der ligger relativt lavt i 1.250 meters højde. Her er stadig ilt nok til at holde træner i live, men landsbyen ligger i skyggen af Alpe d’Huez.

Der bor omtrent 300 mennesker i den franske bjerglandsby Vaujany, der ligger relativt lavt i 1.250 meters højde. Her er stadig ilt nok til at holde træner i live, men landsbyen ligger i skyggen af Alpe d’Huez. Foto: Sebastian Risbøl

Bliver det for stor en mundfuld, kan du blive ved 2.800 meters højde, hvor Dôme-pisten bliver til den røde Le Rousses, og den blå Chalets fører dig hen til den uendelig lange transportpist La Fare, der tager dig den sidste strækning til Vaujany.

Byen, der kompenserer

I Vaujany er der ingen høje hoteller fra 1970’ernes byggeboom i Alperne, men hytter af træ og sten, som fordums franske bjergbønder byggede dem. Der findes et par hoteller, men ellers er den hyggeligste måde at blive indkvarteret på byens mange chalets – hvilket minder om egen lejlighed i en stor hytte med eget køkken, stue og pejs. Byen ligger i tre plateauer på en stejl bjergskråning, men er forbundet med rulletrapper. Det øverste plateau har et supermarked, et par spisesteder og et værtshus.

Foto: Sebastian Risbøl

Vaujany er en hyggelig bjerglandsby med knap 300 indbyggere og står i skyggen af den langt mere kendte satellitby. Indrømmet. Min første tanke var, hvorfor man dog skulle rejse næsten 2.000 kilometer sydpå for at holde til i en bjerglandsby for foden af den verdenskendte Alpe d’Huez.