Pilot: »Københavns Lufthavn er snart et kæmpe shoppingcenter. Men hvad med at prioritere aircondition til de brandvarme fly?« Hans Vedsted måtte lukke passagerer ind i brandvarme fly i sin tid som pilot. Han forstår ikke, hvordan lufthavnen kan blive ved med at udvide uden at se på infrastrukturen, der halter gevaldigt.

»Der kan nemt blive 30 grader i flyene, mens vi venter på at komme i luften. Og vi må bare lade passagererne komme inden for i den ulidelige varme«.

Sådan lyder det fra Hans Vedsted. Han stoppede som pilot sidste år efter at have arbejdet i SAS i 26 år og fløjet fra Københavns Lufthavn siden 1982.

Han er svært utilfreds med lufthavnens »ineffektive airconditioning-system«, som kobles på flyet, mens det holder på gaten, samtidig med at lufthavnen i fuld hast udvider med nye restauranter, kaffebarer og lounges.

»Lufthavnen har simpelthen ikke et tilstrækkeligt airconditioning-system, der kan køle flyene ned. Og passagererne tror, at det er flyselskabets skyld. Men det er alene Københavns Lufthavns prioritering«, siger han.

Problematikken med den varme luft er der også i dag, bekræfter en pilot, der på nuværende tidspunkt flyver fra Københavns Lufthavn. Han ønsker ikke at stå frem med navn, men det er Politiken bekendt.

I følge Hans Vedsted er det et 20 års gammelt problem i lufthavnen, og der bliver ikke gjort noget.

»Lufthavnen er snart ét kæmpe shoppingcenter, fordi de får glade kunder med taxfree og Mash. Men infrastrukturen er bare ikke i orden; hvad med at prioritere den?«, lyder det fra Hans Vedsted.

30 grader i kabinen

Hans Vedsted forklarer, at der hurtigt kan blive 30 grader i kabinen, fordi de ikke må tænde for den dieseldrevne motor (apu'en), der kan levere aircondition til flyet, før lige inden afgang. Og lufthavnen kan ikke stille noget optimalt til rådighed.

»Regelsættet lyder, at vi må tænde for apu'en fem minutter inden afgang, eller hvis temperaturen udenfor rammer 25 grader. Men når solen står på, kan der nemt blive 30 grader i kabinen, selv om temperaturen udenfor kun viser 24 grader. Og så er der ikke noget at gøre andet end at svede«, siger han.

Han fortæller, at der er i mange lufthavne rundt om i verden er aircondition til flyene ved hver gate, men at flyene i København må deles om den samme mængde luft. Det vil sige, at er der flere fly på gatene, mangler der kapacitet.

»Hvorfor stiller de ikke nogle aircondition-anlæg op ved hver gate, så der sker en automatisk tilkobling som i mange andre lande?«, spørger Hans Vedsted.

Hensyn til miljøet

I Københavns Lufthavn forklarer senior kommunikationsrådgiver Lars Lemche, at det er af miljømæssige hensyn, at apu'en ikke må tændes før 25 grader udenfor.

»Af hensyn til miljøet, vores naboer og de mennesker, der arbejder omkring flyet, giver miljøgodkendelsen af lufthavnen ikke mange muligheder for at have hjælpemotoren kørende, mens flyet er parkeret. Vi arbejder på at udvide antallet af udendørs målepunkter, så temperaturen måles så tæt på flyet som muligt og bliver så retvisende som muligt«, lyder det.

Lars Lemche forklarer, at når flyet holder ved gaten, har lufthavnen et centralt system, der leverer enten varme, ventilation eller nedkøling – alt efter årstiden, og hvad systemets sensorer fortæller.

Der er plads til forbedringer

Lars Lemche erkender, at der er plads til forbedringer, når det kommer til nedkøling af flyene.

»Klimaanlægget er bygget op omkring et fælles rørsystem, der løber gennem hele lufthavnen og ud til gatene, hvor alle fly har deres egen tilkobling. Men da det er et centralstyret system, kan man ikke selv vælge mellem køl og varme. Det vælger systemet og den sensor, der placeres i flyet. Vejret har dog ikke opført sig, som det plejer de senere år. Derfor er vi i gang med at omprogrammere systemet, så det virker bedst muligt«, siger Lars Lemche.

»I takt med udvidelserne af lufthavnen udvider vi også klimaanlægget. Lige nu er vi i gang med at opføre en ny, stor kølecentral. Den forventer vi er færdig næste år«, afslutter han.