Kina rykker: Tre nye flyruter til København på bare et enkelt år Det er særligt de kinesiske turisters interesse for Danmark, der sætter gang i flyvningerne.

Beijing, Hongkong og nu Chengdu. På bare et enkelt år er antallet af flyruter til og fra Kina steget fra to til fem i Københavns Lufthavn.

For til december begynder Sichuan Airlines at flyve fra den såkaldte pandahovedstad, Chengdu, til København. Ifølge Signe Jungersted, udviklingschef i Wonderful Copenhagen, er ruteopgraderingen et resultat af mange års samarbejde.

»Vi havde dansk-kinesisk turismeår i 2017, og senere i år er København medvært for Beijing Design Week. Vi er landet i bevidstheden hos mange kinesere«, siger Signe Jungersted.

I en pressemeddelelse siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), at han håber, at sidste års turismeår på sigt får en større effekt.

»I dag er det en lille andel af kineserne, der rejser til Europa, men i takt med at den kinesiske middelklasse vokser, vil vi også kunne forvente mange flere kinesiske turister i Norden. Det er derfor også meget positivt, at vi nu kan tilbyde kineserne at rejse fra flere destinationer i Kina. Vores hårde arbejde med turismeåret har båret frugt«, lyder det.

Det er også Signe Jungersteds forhåbning, selv om antallet af kinesiske besøgende ikke rigtig er rykket de seneste to år. En opgørelse fra VisitDenmark sidste år viste, at 165.000 kinesere besøgte Danmark mellem januar og august 2017. Det er 1 procent mere end samme periode. I år er tallet indtil videre det samme, uden at sommermånederne er talt op.

»Men det kan direkte flyforbindelser være med til at ændre på. At få antallet af kinesiske besøgende til at vokse er jo et langsigtet perspektiv, et langt sejt træk over mange år«, siger Signe Jungersted.

At der er perspektiv i kinesiske besøgende, viser en række nye undersøgelser fra hotelsøgemaskinen hotels.com. Blandt andet viser undersøgelsen, at Danmark er den femtemest populære destination for kinesiske rejsende i Europa, Mellemøsten og Afrika. Desuden fremgår det, at de unge kinesere født efter 1990 bruger 80 procent flere penge end sidste år på rejser inspireret af sociale medier med vilde oplevelser, højteknologiske overnatningssteder, eksotiske retter og usædvanlige seværdigheder, som det hedder.

Og måske er endnu en rute på vej. Et pressearrangement i Aarhus i begyndelsen af august skulle promovere Hainan og en mulig kommende flyrute til øen i Tonkinbugten øst for vietnamesiske Hanoi.

Fra Københavns Lufthavn vil man dog ikke bekræfte en eventuel ny rute til og fra Hainan.



»Det korte svar er nej. Det lidt længere er, at vi jo taler med mange flyselskaber, men der er ikke noget aktuelt«, siger Lars Lemche, der er kommunikationsrådgiver i lufthavnen.



Når Sichuan Airlines begynder ruteflyvningen til december, ser de fem ruter fra København således ud:





Sichuan-København – Sichuan Airlines

Hongkong-København – Cathay Pacific

Beijing-København – Air China

Beijing-København – SAS

Shanghai-København – SAS

Sichuan Airlines vil flyve til København fra Chengdu to gange om ugen, mandag og fredag. København er selskabets kun tredje destination i Europa.