Tag toget rundt down under Der er fine muligheder for at rejse med tog i Australien. Her er tre af de smukkeste ruter.

For dig, der har siddet undervejs på den lange flyrejse til Australien med klimamoralske kvababbelser over det gigantiske CO 2 -fodaftryk, du har sat, er det måske en trøst, at der er masser af fine muligheder for at køre med tog rundt i det store land.

Og tilmed på togstrækninger, som af mange af dem, der lever og ånder for den rejsetype, mener er nogle af de mest fantastiske på kloden.

... og 3 togrejser i New Zealand TranzAlpine: På New Zealands sydlige ø forbinder ruten Christchurch på østkysten med Greymouth på vestkysten via bjergkæden Southern Alps. Taieri Gorge Railway: 235 kilometer fra Dunedin på den sydøstlige del af sydøen er eftersigende noget af det smukkeste med passager, der snor sig gennem en dyb kløft. Marlborough Flyer: Med et lokomotiv bygget i 1915 kan du køre fra Picton til Blenheim med en togrute, der først begyndte med damp i 2017. Kilde: The Telegraph

Politiken Rejser har spurgt James Blaze fra Rail Plus i Melbourne, der er det førende togrejsebureau i Australien, hvor han anbefaler besøgende danskere at køre med tog.



Her er hans svar:

The Ghan

Foto: Patrick Denker/Flickr Creative Commons

»Det er den mest ikoniske af de australske togruter, der kører igennem det ’røde centrum’. Turen tager fire dage på en strækning på næsten 3.000 kilometer. Det er en enestående episk oplevelse med et smukt sceneri, god mad om bord på toget og top notch service. Du får mulighed for at opleve det tropiske Darwin i nord, ørkenbyen Alice Springs midt i landet og mad- og vinhovedstaden i syd, Adelaide«.

Spirit of Queensland

Foto: Spirit of Queensland

»En enestående rejse mellem Brisbane og Cairns ude østpå langs stillehavskysten. Undervejs sidder man i såkaldte RailBeds, der er dit sæde om dagen, men forvandler sig til en seng om aftenen. Turen er på 1.681 kilometer og tager et døgn«.

Indian Pacific

Foto: Simon Yeo/Flickr Creative Commons

»Det er den længste togrejse i Australien, der strækker sig over 4.352 kilometer fra Perth ved Det Indiske Ocean til Sydney ved Stillehavet med en lang række forskellige scenerier uden for vinduerne. Turen tager fire dage med fine stop på vejen og super god mad om bord. Mange mener, at det er en af den slags rejser, der bør være på enhver togelskers liste over ting, man skal opleve, før man dør«.