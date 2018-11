Du får royal behandling på de skotske jernbaneskinner

»Sådan et stort uldtæppe er en fillamore og se, hvordan vi bruger det«.

Den brave highlander lægger folderne omhyggeligt sammen med hånden. »Det hedder kilting, så det er derfra, klædestykket har sit navn«, fortæller han, mens han lægger sig på det færdigfoldede tæppe og stopper enderne ind i læderbæltet, som holder det hele oppe.

»Så har jeg min kilt. Jeg kan også trække noget af klædet op over skuldrene, sådan her, hvis det er koldt. Eller helt op over hovedet, hvis det regner«.

Højlænderen er – ud over sin fillamore – iført lærredsskjorte med vide ærmer, lædervest og en krydsning mellem kasket og alpehue. Samt et sværd, som han svinger med drøje hug for give liv til den julidag i 1745, hvor unge Bonnie Prince Charlie gik i land i Skotland til sin heroiske, men forgæves kamp for at vinde tronen tilbage til Stuart’erne.



Gæsterne i salonvognen på toget ’The Belmond Royal Scotsman’ rykker bagud i stolene og flytter kaffekoppen i sikkerhed. Men højlændere har styr på deres våben, og vores ven er så eminent en fortæller, at vi ønsker, at han bare ville fortsætte sin beretning.

Denne skønne storyteller er én af mange oplevelser om bord på toget, der både bringer os komfortabelt gennem Skotlands natur og småbyer og inviterer os med på en rejse i landets historie, kultur og kulinariske traditioner.





Foto: Susser Feit Tykke mure, gitterporte, kanonkugler og jagttrofæer i riddersalen. Dramatisk smukke Donan Castle ligger i en bugt på den skotske vestkyst og hvisker om Skotlands historie.

Turen starter på travle Waverley Station i Edinburgh. Bourgognefarvet og nypudset venter vores hjem for de kommende dage ved perronen.

Den røde løber er rullet ud, og spændt går vi om bord til tonerne af en ’piper’, der med bjørneskindshue, kilt, sportsstrømper og overskæg som en fuldvoksen hvalros, sender os ud på eventyr. De sprøde klagende toner fra hans sækkepibe fortoner sig sammen med hverdagslivet, da toget forlader stationen.

FAKTA Sådan kommer du med ’The Belmond Royal Scotsman’ ’The Belmond Royal Scotsman’ kører fra april til oktober. Der er forskellige ruter fra to til syv dage ombord.

Alle rejser afgår fra og returnerer til Waverley Station, Edinburgh, Skotland. Toget har enkelt- og dobbeltkupeer, alle med privat bad. Der er højst 40 gæster om bord. Fra 2.850 pund (ca. 23.750 kr.). Inkl. alt om bord samt alle oplevelser undervejs. Kun evt. drikkepenge og behandlinger i togspaen er ekstra. Program og priser på www.belmond.com Inden togafgang. SAS, Norwegian og EasyJet flyver direkte til Edinburgh. Taxa, sporvogn eller Airlink-bus fra lufthavnen til city på ca. 30 min. Check in på toget er tidlig eftermiddag, så ankomst til Edinburgh dagen inden tilrådes. Femstjernede Balmoral Hotel er nabo til stationen og perfekt i stilen til toget. Der er også andre, mere beskedne hoteller omkring stationen. Vis mere

»De havde endda fejet perronen«, bemærker en af gæsterne.

Så er vi ligesom i gang.





Foto: Susser Feit Servicen, høfligheden og 'alt er muligt'-attituden er udpræget om bord. Som flittige, men rolige bier balancerer staben omkring i toget og sørger for alt. Her tilbyder Genna lækkerier til teen.

Foto: Susser Feit Roen om bord afveksler med borgbesøg som f.eks. dronningemodernes barndomshjem, Glamis Castle. Et whiskydestilleri er også på planen, og vi skyder lerduer eller vandrer i skoven på landstedet Rothiemurchus Estate. Men foretrækker man at blive om bord med en god bog, gør man bare det.

Mahognihygge om bord

»Det er ægte champagne«, brummer Steve lettet, da vi bliver budt velkommen i ’The Observation Car’, som togets bagerste vogn kaldes.

En fin salon med åben bagperron og velforsynet café og bar i den modsatte ende. Steve er fra New York men har skotske aner og var virkelig spændt på, hvad hans kone havde arrangeret som fødselsdagsoverraskelse. Nu er han fortrøstningsfuld og går glad med, da personalet henter os, kupé for kupé, for at vise os tilrette:

Dér er knappen til service, hvis man ønsker Early Morning Tea. Her tændes viften i loftet, og i skabet hænger badekåben i vaflet bomuld med togets logo broderet på lommen. På det smukke skrivebord står æsken med guldtrykt brevpapir og forede kuverter til håndskrevne breve. I togets ånd.

Kupéen er varm og smuk med høje dekorerede mahognipaneler. Sengen er dækket af et – naturligvis – uldent sengetæppe og fede puder. Indtil usynlige hænder tæpper af til natten, trækker gardiner for, tænder sengelampen og sætter velour futterne frem. Mens vi nyder middagen og aftenens underholdning i restaurantvognen.

Også badeværelset er et studie i pladsudnyttelse, så der er fin plads i hjørneskabet, kaskader af varmt vand i bruseren og en fed hvid bademåtte. Geranium-lavendel duftende toiletsager er parat.

»Det er lokalt fremstillet og økologisk, alt sammen«, siger værtinde Genna stolt og tilføjer, at jeg bare skal ringe, hvis jeg mangler noget.

»Men giv os lige et par minutter, for toget er altså langt ...«.

Imidlertid varer det ikke længe efter første prøvetryk, før en høflig steward dukker op for at fjerne kufferten, der er pakket ud og nu står i vejen. Han tager også lige en skjortebluse med, der blev krøllet af nedpakningen. Et kvarter senere dukker skjorten op igen på bøjle. Uden en fold.









Foto: Susser Feit Toget er fra dengang, åbne bagperroner var standard – så herude labber vi klassisk rejsestemning og skotsk natur i os, mens de på en gang intensive og afslappede dage kryber roligt af sted til togets monotome melodi og skinnerne, der forsvinder bag os, kilometer efter kilometer

The i salonvognen

Den første eftermiddag er der Afternoon Tea i salonen, hvis man har lyst. Det har Carol og Tony fra San Diego, der er i Skotland for første gang.

»Vi elsker det allerede«, jubler Carol og tager en agurkesandwich til.

De er afsted med Carols bror, der er naturelsker og i færd med at forklare en interesseret medgæst om forskellen på de to slags kanariegule buske, der suser forbi vinduerne, mens toget gnaver sig nordpå.

Vores rute hedder ’Scotland’s Classic Splendours’ og krydser landet på skrå via Inverness, så man kører gennem højlandet til østkysten og tilbage igen. På fem dage. Alle ture, uanset rute, gennemføres i det klassiske Skotland. Jo flere dage, jo flere oplevelser, naturligvis.

Selve toget er gennemført med skotske tidsler i vaserne, edwardiansk inspireret indretning og staben i ulastelige uniformer, syet af ufattelig mange meter ternet uld. Foruden whiskybaren, der er højt skattet, eftersom den repræsenterer et fornemt udvalg af de bedste destillerier, ifølge de gæster, der forstår sig på de ravgyldne dråber. De hygger sig vældigt med at smage og sammenligne, når aftenen falder på. Ikke mindst når den unge steward Liam, serverer: Han gløder af entusiasme og kommer med gode individuelle forslag til hver enkelt.





Foto: Susser Feit Bordækningen er ulastelig til hvert eneste måltid. Og da alle gæster værdsætter denne umage, er stemningen varm og behagelig.

Hvem sagde togmenu ...

»Til retten med ristede asparges har vi en italiensk Gavi DOCG, La Raia Piemonte 2016«, siger Alex, der er øverste ansvarlige om bord.

Flasken dugger fristende, og vinen går også glimrende til desserten, en orange cheesecake med kompot af appelsin, vanilje og kardemomme. Til sidst kaffe i elegante hvide kopper med guldkant.





Skotske råvarer trylles om til lækre menuer i togkøkkenet. Utroligt, hvad de kan præstere på få kvadratmeter.

Måltiderne er en udsøgt fornøjelse. Altid med flere retter, tungt bestik og fin borddækning. Køkkenchefen vælger ofte egnens råvarer som det lækre lammekød og laks eller kammuslinger fra havet vest for Skotland, når vi er dér. Lokale æg, fjerkræ og mejeriprodukter. Og ostene, der altid dukker op som sidste punkt i middagen, er skotske specialiteter – og voldsomt lækre.

FAKTA 3 oplevelser undervejs



1. Donan Castle Borgen på Skotlands vestkyst – der ses i flere James Bond-film – har gennemlevet ethvert drama, man kan komme i tanke om fra vikinger til brande og McKenzie-klanens løbende mas med at holde fjender fra døren. Og trist forfald, til sidst. Borgen er nu renoveret og på private hænder, men åben for besøg.

2. Glen Ord Distillery De gamle gulve i lagerhuset har mørke skjolder. Det er The Devil’s Share, for djævelen tager sin del af whiskyproduktionen for at lade destilleriet arbejde i fred. Samarbejdet har fungeret siden 1838 her på Glen Ord i det skotske højland. Efter en rundvisning er der duft og smag-session med husets bedste Singleton Single Malt Scotch.

3. Ballindalloch The Royal Scotsmans passagerer er private gæster på Ballindalloch Castle, hvor familien Macpherson-Grant har boet i 23 generationer. The Laird of Ballindalloch, Guy Ewan Macpherson-Grant, beretter med megen lune om huset. En storartet vært, der får alle til at føle sig velkomne. Vis mere

Efter vores besøg på slottet Ballindalloch, hvor slotsherrens tipoldefar grundlagde opdræt af Aberdeen Angus, overrasker kokken os med steaks af denne robuste kvægrace. Serveret med svampe og trøffelsauce sender retten samtlige rovdyr på toget i steak-himlen på jord.









Foto: Belmond Turen med 'The Belmond Royal Scotsman' er en rejse i skotske traditioner, klanternet uld, opvartning og Skotlands smukkeste natur.

Rejsefæller

Ud fra programmet havde alle forventet et utal af dejlige måltider, kulturhistorie og borge i varierende størrelser med alenlange familiehistorier og møder med landets traditioner som musik, whisky, fluefiskeri og andre fornøjelser af den type, der egner sig til ternet tweed og smukke hønsehunde som dem, man ser i annoncer for jagtudstyr.

Det fik vi også.

Men hvad ingen af de ombordværende var forberedte på, var de dyrebare stunder, der opstod i selskab med rejsefæller, som man i denne forunderlige time out havde tid til at komme ind på livet af. Dog kan alle, der hellere vil nyde turen som par eller alene, sagtens nøjes med at nikke venligt og fordybe sig i en bog. Og trække sig tilbage efter middagen uden at tage del i aftenens selskabelighed.

Men for alle, der værdsætter tilliden, når en medrejsende beretter om sin livserfaring og historie, giver togets komfortable og verdensfjerne atmosfære rum dertil.

Der er jo god tid til at høre, hvorfor én drog ud til verdens mest afsides liggende ø helt alene og som ganske ung. Men tog hjem igen ... Og hvorfor den spanske bager har overladt de 20 konditorier til personalet for første gang og har inviteret alle sine døtre til Skotland.

Synspunkter på alt, fra sundhedspolitik til passion for naturbevarelse, nattesøvn, kuffertpakning og forfædres skæbne bliver vendt.

»Det er ligesom et selskab hos gode venner på et skotsk landsted – bare på hjul«, mener Jerry. Han er skotte og må antages at vide besked.

»Ja, jeg synes, det er ligesom at være med i sin egen rejseroman«, mener en anden gæst og tilstår, at hun har lagt sig et par pund til undervejs. »Takket være min nye helt køkkenchefen. Men det var det hele værd«, ler hun.

»Haste ye back«, som de siger i højlandet. Det er gælisk og betyder »kom snart tilbage«.