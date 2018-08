Ryanair indgår aftale med irske piloter Lavprisselskab har indgået en aftale med selskabets irske piloter. Ingen af parterne vil dog udtale sig om indholdet.

Det irske flyselskab Ryanair har indgået en overenskomstaftale med selskabets irske piloters fagforening, Forsa og dets irske pilotkomite.

Det bekræfter Ryanair overfor Politiken. Selskabet vil dog ikke gå i detaljer om indholdet i aftalen, skriver Chris Lundshøj, der er Ryanairs repræsentant i Danmark, i en mail.

»Ryanair vil tage disse forslag (aftalens indhold, red.) og præsentere dem for bestyrelsen, efter at de irske piloter har stemt om denne underskrevede aftale. «.

Ifølge den irske avis Irish Examiner vil de irske piloter heller ikke udtale sig om indholdet af aftalen, før den har været til afstemning blandt medlemmerne.

Ryanair, der ellers har været notorisk afvisende over for aftaler med fagforeninger, underskrev i januar i år et udkast til en frivillig fagforeningsaftale med de britiske piloter. Kort efter holdt Ryanair også møde med Flyvebranchens Personale Union (FPU) i Danmark uden at det dog førte konkrete tiltag med sig.

Når Ryanair overhovedet er i dialog med FPU, handler det om, at selskabet gerne vil etablere en base i Københavns Lufthavn for at kunne få bedre mulighed for at tilbyde tidlige morgenafgange, som er noget, ikke mindst forretningsfolk efterspørger.

Nyheden om en aftale kommer efter en sommer, hvor Ryanair har været voldsomt ramt af strejker over hele Europa, hvilket harv sat selskabet kraftigt under pres med hundredevis af aflyste fly.