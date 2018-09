København takker nej til at mindske luftforureningen fra krydstogtskibe Københavns Kommune fik tilbudt et gratis landstrømsanlæg til Nordhavn, som kan reducere luftforurening fra skibe, der ligger ved kaj, men det er nu sendt til Norge. »Uforståeligt«, siger Det Økologiske Råd.

Krydstogtturismen er på sit højeste med over en million gæster om året i Danmark. Men skibene er en markant kilde til luftforureningen omkring havnene, især om sommeren.

Sagen kort I 2016 blev Københavns Kommune tilbudt et gratis landstrømsanlæg til en værdi af 20-25 millioner kr. til Nordhavn i København fra virksomheden PowerCon, som havde fået EU-tilskud til at kunne forære dette væk. Krydstogtskibe kan tilkobles anlægget, mens de ligger ved kaj, og dermed reducere luftforureningen. Københavns Kommune skulle selv betale for etableringen af anlægget for ca. 25-30 millioner kr., men takkede nej, og anlægget er derfor sendt til Kristiansand i Norge, hvor første skib kobles til anlægget 10. september. Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune er i gang med at komme med en redegørelse til kommunens politikere om afslaget. Vis mere

Det skyldes, at skibene ligger ved kaj hele dage med tændte motorer, for at gæsterne kan have varmt vand og strøm, mens skibene er i havn. Men kan et skib modtage strøm fra land og dermed slukke motorerne, kan luftforureningen reduceres.



Men at etablere et landstrømsanlæg »er alt for dyrt«, lød det tidligere på året fra krydstogtbranchen til Politiken. Det kræver nemlig en ombygning af skibene og et dyrt anlæg i havnen, som skibene kan kobles til.

Et EU-tilskud gjorde det dog muligt for PowerCon, en dansk ingeniørvirksomhed med specialiseret viden inden for elektrisk energi, at forære Københavns Kommune et gratis landstrømsanlæg, som kunne spare dem for omkring 20-25 millioner kroner.

Etableringen af anlægget skulle Københavns Kommune selv betale for.

Nej tak

Københavns Kommune havde halvandet år til at tage stilling til tilbuddet, men endte med at takke nej, og anlægget er nu sendt til Kristiansand i Norge.

Det vækker harme hos Det Økologiske Råd.

»Denne her situation er så akavet. Danmark har et grønt image, vi har mange krydstogtskibe, og PowerCon er et dansk firma. Det her burde slet ikke kunne gå galt. Det er simpelthen uforståeligt. Nordmændene må da virkelig grine af, at de har fået et gratis anlæg betalt med et EU-tilskud«, lyder det fra Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver hos Det Økologiske Råd.

Peter Castberg Knudsen, medejer af PowerCon, forklarer, at der har været tre parter inde over projektet med at etablere landstrømsanlægget, men at ingen af dem har taget stafetten.

»Jeg mener, at den primære årsag til afslaget ligger i, at de tre parter, Københavns Kommune, By&Havn samt Copenhagen Malmø Port, ikke har kunnet finde ud af, hvem der skulle være projektejer«, lyder det fra ham.

Han fortæller, at selve etableringen ville bestå af en kabelføring fra Svanemølleværket til Nordhavn, kabler og kabelkran, som ville løbe op i omkring 25-30 millioner kroner. Men Peter Castberg Knudsen vurderer ikke, at det var prisen, der var problemet.

»Pengene skulle naturligvis findes, men det fremgik aldrig som en umulig opgave. Det var mere det, at ingen af de tre parter ville gå forrest«.

Ifølge teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsen (EL) var kommunens politikere slet ikke bekendt med det gratis anlæg fra PowerCon.

»Jeg er meget forundret over, at København skulle have takket nej til et gratis landstrømsanlæg, der har stået højt på ønskesedlen hos et bredt flertal i Borgerrepræsentationen i mange år. Københavnerne er plaget af luftforurening, og vi har løbende skældt ud på skiftende regeringer, fordi de har blokeret for løsninger, der gør noget ved forureningen fra biltrafikken og brændeovne. Derfor er det selvfølgelig uforståeligt, hvis vi selv skulle have spændt ben for at gøre noget ved luftforureningen fra krydstogtskibene«, siger hun.

Ninna Hedeager Olsen savner nu svar fra kommunens Økonomiforvaltning på, hvordan dette overhovedet kan ske.

Miljøeffekterne er ikke markante

I Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune forklarer pressekonsulent Tine Pind Jørum i et skriftligt svar til Politiken:

»Økonomiforvaltningen kan oplyse, at der er ved at blive udarbejdet en redegørelse til kommunens politikere om landstrøm og EU-tilskuddet til PowerCon. Spørgsmålet om, hvordan man reducerer de miljømæssige gener fra krydstogtskibe, er desuden en del af de igangværende budgetforhandlinger«.

Miljøeffekterne ved brug af landstrøm er desuden ifølge Økonomiforvaltningen »ikke ubetydelige, men heller ikke markante i forhold til emissioner fra andre kilder«.

Det har ikke været muligt at tale med Copenhagen Malmø Port, der driver havnene i København, men i et skriftligt svar fra administrerende direktør Barbara Scheel Agersnap lyder det: