Vibeke er på halv jordomsejling: »Jeg fik da nogle sejltimer, inden jeg tog af sted, men jeg har lært at sejle undervejs« Vibeke Svenningsen har aldrig været på en sejlbåd før. Nu er hun på øen Tonga langt ude i Stillehavet, hvor hun nyder tiden, der nærmest er gået i stå.

»Jeg tror, at der var mange ting, der tilsammen gjorde, at jeg traf beslutningen om at tage ud at sejle selv. For det første er jeg akademisk uddannet, og jeg trængte til at komme ud og prøve mig selv af på en anden måde, at bruge mine hænder og at lære et håndværk, som sejlads jo er«.

»Jeg trængte også til at udfordre mig selv i forhold til det sociale om bord. Jeg har hele tiden vidst, at jeg skulle sejle en dag, rejse, leve og opleve som del af en gruppe — sammen med en masse seje mennesker, som hver især havde sit at bidrage med. Det er ikke altid let, men det var det, jeg havde lyst til. Havde det været let at sejle Jorden rundt, tror jeg faktisk ikke, at jeg havde kastet mig ud i det«.

Foto: Vibeke Svenningsen Vibeke Svenningsen med båden 'Vesterbro' inden afrejse.

»En sidste ting, som også påvirkede min beslutning, var, at jeg følte, at jeg var blevet en del af et forbrugssamfund, og jeg brød mig pludselig ikke om, hvem jeg var ved at blive med dyrt tøj og designermøbler. Ting, jeg egentlig ikke havde brug for, og jeg fik pludselig svært ved at se meningen med det. Da tanken først var kommet om at tage ud at sejle, var selve beslutningen hurtigt truffet, og jeg har faktisk ikke set mig tilbage siden«.

»Lige nu er jeg på øen Tonga — langt ude i Oceanien. Jeg har netop forladt Tahiti, Bora Bora og Fakarava i Fransk Polynesien. Herude på havet føler jeg, at jeg lever — hver dag. Træffer man en forkert beslutning, eller undlader man at træffe en beslutning, mærker man konsekvensen med det samme«.

Foto: Malene Ørsted Vibeke og besætningen har haft fornøjelsen af at svømme med legesyge pukkelhvaler.

»Det bedste ved at sejle er, at man rejser langsomt. Tid er en underlig størrelse på en båd og specielt på længere passager. Tiden kan nærmest stå stille, og på samme tid kan den gå uendelig hurtigt. Da jeg var på ferie førhen, skulle alting maksimeres og optimeres. Jeg skulle nå at se, smage og opleve så meget som overhovedet muligt på så kort tid som muligt«.

Foto: Vibeke Svenningsen En aften med solnedgang på vandet.

»Når man rejser, som jeg gør nu, holder topattraktioner op med at betyde så meget. Derimod er det mødet med lokalbefolkningen og de venner, man får sig undervejs, som betyder noget. Sejlads er en fantastisk måde at møde folk på. Jeg kommer med mit hus på ryggen, og alle mennesker, der bor og lever i Stillehavet, har en tæt relation til havet, fordi det er så tæt på. De lever af det og med det. Det er en helt anden relation, der er mellem os, fordi vi ikke lige er landet med en stor Boeing-flyver og kommer trækkende med en stor rullekuffert«.