Store dyretab kan true turismen i Afrika: 90 elefanter og 11 næsehorn døde inden for kort periode Dyrebevarelsen i Afrika har lidt flere tilbageslag i de seneste måneder. Det får eksperter til at advare om konsekvenserne for rejsebranchen.

Inden for to måneder er 90 elefanter fundet døde i Botswana med deres stødtænder skåret af. Det menes at være et af de værste massekrybskytterier i Afrika, mener repræsentanter for turistbrancherne i Afrika.

truede dyr

Der er ca. 415.000 afrikanske elefanter tilbage. Elefanten bliver set som en sårbar art. Der er ca. 4.880 sorte næsehorn tilbage i Afrika og 20.000 hvide. Kilde: WWF Verdensnaturfonden

Elefanterne blev skudt med rifler ved vandløb i Okavango-deltaet.

I Kenya døde 11 truede sorte næsehorn, da de skulle flyttes mellem nationalparker tidligere på året.

Det har fået dyrebevarelsen til at lide i Afrika, og på en konference for afrikansk turisme i sidste uge i Cape Town advarede flere eksperter om dyretabenes påvirkning af rejsebranchen.

»Det er klart, at det er negativt. Uanset om det er mennesker eller dyr, du ser blive dræbt på sådan en frygtelig måde, har det en negativ indvirkning«, sagde administrerende direktør for Afrikas turismeforening Naledi Khabo på konferencen.

Ifølge Naledi Khabo kan hændelsen i Kenya være til skade for hele kontinentet, men Kenyas turismeminister, Najib Balala, mente ikke, at turister, der overvejer at besøge Kenya, vil blive afskrækket af hændelserne.

Turister kræver kamp mod krybskytteri

I Afrika er flere steder centrum for krybskytteri, da blandt andet elefanternes stødtænder og næsehornenes horn er lukrative varer, da de bruges i traditionel asiatisk medicin.

Flere afrikanske lande er gået med i kampen mod krybskytteri.

Botswana har den største population af elefanter i verden. Inden for to måneder er 90 elefanter blevet dræbt af krybskytter ved Okavango-deltaet. Foto: Charmaine Noronha/AP

Ifølge rejseforfatter Anita Mendiratta er kampen mod dyrekriminalitet blevet en vigtig del af rejsebranchen, da turisternes krav om dette bliver større og større.

»Når det gælder krybskytteri, og når det gælder elefantridning, siger de rejsende, at det bare ikke er okay«, sagde hun på konferencen.

På konferencen påpegede Loserian Laizer, der har tilbragt 9 år som naturvejleder i Tanzania, at krybskytteri også kan udfordre dyrelivsturismen. Han forklarede blandt andet, at gæster i Kruger Nationalpark har klaget over støj fra det stigende antal luftbårne patruljer, der søger efter krybskytterne.

»Men jeg kan sige, at vi vinder kampen mod krybskytteri. Der er en stor stigning i folk, der forstår, at vi skal beskytte dyrelivet«, sagde han.