På grænsen til Syrien: Turister tager selfier til lyden af kanontorden

Fakta

Sådan kommer du dertil

Med fly: El Al og Norwegian flyver fra København til til Ben Gurion-lufthavnen, som ligger lige uden for Tel Aviv. Du behøver ikke at søge visum på forhånd. Men lad være med at have planer, lige efter du er landet, da du kan risikere at blive hevet til side ved paskontrollen og afhørt i et par timer. Specielt hvis du har stempler fra arabiske lande i dit pas.





Rejseråd: Ifølge Udenrigsministeriet bør man ved besøg i Israel udvise forsigtighed. De skriver dog også, at de fleste danskere ingen problemer oplever ved rejser til Israel. Turister bliver da også kun yderst sjældent ramt af konflikten imellem israelere og palæstinensere. På grund af nærheden til Libanon og Syrien har Golanhøjderne dog af og til været udsat for spredte angreb med raketter, som dog oftest skydes ned i luften.



Transport: Skal du til Golanhøjderne, er en bil langt at foretrække frem for offentlig transport. En bil kan lejes i lufthavnen, og herefter tager køreturen et par timer.





