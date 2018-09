Halvdøde europæiske nattog giver livstegn fra sig Nedlagt rute mellem Budapest og Berlin genåbnes. Nattogslobbyist er begejstret for beslutningen.

Nattogsdriften i Europa er i krise. Linje efter linje og rute på rute er blevet lukket. Siden 2015 har det for eksempel ikke været muligt at køre med nattog fra Danmark og ud i Europa, og i 2016 lukkede franskmændene ned for nattog fra den franske hovedstad, Paris.

Men nu ses et spædt lys for enden af tunnelen. Eksemplificeret ved, at nattogsforbindelsen mellem Budapest og Berlin, der blev lukket for et år siden, nu genopstår med første nye afgang 9. december.

Det er det statslige ungarske togselskab, der står bag genåbningen af Metropol EuroNight-linjen. Politiken har forsøgt at få en kommentar fra togselskabet, men ungarerne er ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.



Til gengæld kalder Poul Kattler, dansk medlem af den internationale lobbyorganisationen Back on the Track, genåbningen af Budapest-Berlin-nattoget for et vendepunkt for nattog i Europa.



»Det viser, hvad der kan ske, når et statsligt togselskab tager sig sammen og revitaliserer en rute. Det er et tegn på, at der sker noget, og at det ikke kun er ÖBB, der investerer i nattog i Europa«, siger Poul Kattler.

Ser lysere på situationen

Med ÖBB sigter Poul Kattler til det østrigske togselskab, der er begyndt at se muligheder i at genoptage nattogsdriften rundt om i Europa.

Den situation får Poul Kattler til at se lysere på fremtiden for de europæiske nattog.

»Jeg drømmer om, at de selskaber, der har økonomiske muskler og ordentligt togmateriel, investerer i de internationale nattogsforbindelser. At de er offensivt tænkende og øger udbuddet af ruter og får det solgt til passagererne«, siger Poul Kattler.



Til gengæld er der intet godt nyt om nattogssituationen fra Danmark. Deutsche Bahn har tidligere over for Politiken fastslået, at der her og nu ikke er nogen planer om at genåbne en nattogsrute fra Danmark.

Metropol EuroNight vil køre fast hver dag mellem Berlin og Budapest via Wroclaw i Polen. Den billigste pris for en soveplads er 39 euro (cirka 290 kroner), den dyreste 129 euro (cirka 96o kroner).