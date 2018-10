Hold weekend i Leeds, hvor variationen af butikker og varer er større end i London En af de relativt oversete, men største byer i Nordengland byder på shopping i verdensklasse, en blanding af elegance og folkelighed og et godt miks af museer.

En spadseretur gennem bymidten af Leeds er en af Englands mere intense shoppingoplevelser. Faktisk siges det, at man kan gå hele vejen gennem centrum med dets flere end 1.000 butikker af meget forskellig størrelse uden at bevæge sig udendørs, så mange arkader, indkøbscentre og markeder er der. Udtrykket Knightsbridge of the North bliver ofte brugt om shoppingudbuddet i Leeds med henvisning til den mondæne London-bydel, men sandheden er, at variationen af butikker og varer er langt større i byen i det vestlige Yorkshire end i det rigtige Knightsbridge.

Om skribenten

Kim Wiesener er journalist og har i alt boet 12 år i Storbritannien. Som forfatter til guidebogen 'Turen går til England og Wales' besøger han Leeds med jævne mellemrum.

Leeds voksede sig stor under den industrielle revolution, hvor den blev kendt som byen, der fremstillede alt. Da briterne i 1900-tallet holdt op med det, måtte Leeds genopfinde sig selv, og i de seneste årtier er den blevet det vigtigste britiske finanscentrum uden for London. Samtidig er den blevet byen, hvor man ikke fremstiller, men sælger alt til de 29 millioner turister, der besøgte byen i rekordåret 2017 og de knap 800.000 indbyggere.



For en turist med begrænset tid er Leeds en drøm at bevæge sig rundt i, for centrum er så kompakt, at alt andet end et par gode gåben er overflødigt. Heldigvis er der rigeligt med steder at standse op undervejs – ud over de mange indkøbsmuligheder byder Leeds på gode museer og et righoldigt udvalg af sjove steder, hvor man kan stille sin sult og slukke sin tørst.

Fredag

1. Kl. 16: Check ind på Quebecs

Træpaneler, mosaikvinduer, venlig og kompetent service og yderst komfortable værelser. Check ind på Quebecs Hotel og forkæl dig selv. Et weekendophold i de tidligere eksklusive klublokaler for det liberale parti rummer kun én 'risiko': at man ikke har lyst til at forlade bygningen. Også her er Quebecs en vinder – hotellet ligger så centralt, at vejen til de fleste seværdigheder i Leeds er kort. Og nærheden gør, at man altid kan holde en pause og snige sig tilbage til en klassisk afternoon tea i de elegante omgivelser.

Quebecs Hotel, 9 Quebec Street, LS12HA

2. Kl. 17: Shopping under glaskuplen

Det første indtryk af Leeds som et indkøbsmekka kan man få blot et par minutter fra Quebecs. Under en gigantisk glaskuppel ligger ca. 120 butikker, barer og restauranter i Trinity Leeds, hvor der er alt fra småforretninger til den store Marks & Spencer. Glastaget giver en følelse af åbenhed, som man langtfra altid finder i et indkøbscenter af denne størrelse.

Trinity Leeds, 27 Albion Street, LS15AT

3. Kl. 18: Lækkerier ved kirketårnet



Crafthouse Restaurant i toppen af Trinity Leeds er et af byens kulinariske in-steder. Uden for de kæmpestore panoramavinduer i femtesals højde troner den nærliggende Holy Trinity Church, som indkøbscenteret er opkaldt efter. Menukortet byder bl.a. på østers fra Lindisfarne i Nordøstengland, ryper og velhængt oksekød fra de skotske Orkney-øer. Indtil 18.30 på hverdage kan man få en to- eller treretters menu til en fordelagtig pris, men for de mere gourmetorienterede er en syvretters smagemenu også en mulighed.

Crafthouse, Level 5, Trinity Leeds, 70 Boar Lane, LS16HW

Tre gode råd

1. Fodtøj Tag de bekvemme sko på, for nok er centrum af Leeds kompakt, men man får alligevel nogle kilometer under hælene.

2. Væk fra alfarvej Hold øje med gyderne, ikke mindst langs hovedstrøget Briggate. De er lette at overse, men vover man sig ind i dem, vil man ofte finde en god pub i hyggelige omgivelser. 3. Udflugter Har man mere end en weekend, er Leeds et godt udgangspunkt for interessante udflugter til omegnen. Der er f.eks. klosterruinen Kirkstall Abbey få kilometer fra byen, og tre kvarters offentlig transport herfra ligger landsbyen Haworth, hvor søstrene Brontë levede, skrev store romaner – og døde. Vis mere





4. Kl. 20: Øl i den smalle gyde

Foto: Kim Wiesener Whitelock’s fra 1715 er en af Leeds' traditionelle pubber.

Træd ind i en af de smalle gydeagtige baggårde langs det klassiske indkøbsstrøg Briggate, og du er i en anden tidsalder. Flere af gyderne huser traditionelle britiske pubber, som de har set ud i flere hundrede år. Den ældste – og mest stemningsfulde – er Whitelock’s fra 1715, hvor ilden knitrer i pejsen om vinteren, mens det om sommeren ikke kun er rygerne, der søger ud i gyden for at nyde en pint. Træ, messing og farvet vinduesglas præger interiøret, og i baren strømmer det med lokalt brygget fadøl.

Whitelock’s Ale House, Turks Head Yard, LS1 6HB

Lørdag

5. Kl. 11: Historien om Leeds

Hvordan blev Leeds til den by, den er i dag? Meget af svaret fås på dette på en gang oplysende og underholdende museum, der fortæller historien om Leeds og dens befolkning gennem tiderne. Især beretningen om byens rolle i den industrielle revolution tager kegler – man får fornemmelsen af tekstilindustri, rygende skorstene, fish’n’chips og selvfølgelig shopping. For fodboldnostalgikere er der også minder om den engang så mægtige klub Leeds United, der efter mange år som blød mellemvare måske er på vej mod bedre tider. Museet ligger på et af byens folkelige samlingssteder, Millennium Square, en stor plads, der blev åbnet af Nelson Mandela i 2001.



Leeds City Museum, Millennium Sq, LS2 8BH





6. Kl. 12.30: Skulpturer i verdensklasse

To af Storbritanniens største kunstnere fra det 20. århundrede, Henry Moore og Barbara Hepworth, blev uddannet i Leeds, og et par af deres skulpturer – måske flere – er næsten altid udstillet på byens relativt lille, men til gengæld overskuelige kunstmuseum, Leeds Art Gallery. Francis Bacon finder man også på et museum, der bryster sig af at have en af fornemste samlinger af moderne britisk kunst uden for London. Slut besøget af med en let frokost i art nouveau-cafeen med dens farvestrålende fliser og marmorsøjler. De to museer ligger få hundrede meter fra hinanden og er begge gratis.

Leeds Art Gallery, The Headrow, LS1 3AA

7. Kl. 14: De elegante arkader

Foto: Kim Wiesener Der findes flere end 1.000 butikker i Leeds, der kaldes The Knightsbridge of the North efter den mondæne London-bydel

Elegante shoppingarkader med glas i loftet, mosaikgulve og eksklusive mærkevarebutikker præger dette område med stormagasinet Harvey Nichols – i 1990'erne det første uden for London – som det store flagskib. Men kvarteret byder ikke kun på luksusarkader. I et par af de mere beskedne arkader, f.eks. Thorntorn’s Arcade, finder man butikker med individuelt præg, f.eks. OK Comics, der er et skatkammer af tegneserier.

Harvey Nichols, Briggate 107-111, LS16AZ





8. Kl. 16: Folkelig og historisk shopping

»Ti steaks for en tier«, råber manden med den trådløse mikrofon og en uforlignelig Yorkshire-dialekt ud i den store hal. Når det er lørdag eftermiddag på Kirkgate Market, og weekendlukketid nærmer sig, falbyder slagterne deres varer til glæde for kunderne. Det er et af Europas største overdækkede markeder i en gigantisk hal med jernsøjler og glastag, og det rummer hundredvis af boder, og her kan man få – og få ordnet – det meste. Der bliver ordnet negle, repareret mobiltelefoner, solgt frugt og grønt, og en entusiastisk vinylnørd deler ud af sin righoldige viden om rock’n'roll.