Ole fik aflyst lejlighed i New York kort før afrejse: »Jeg står pludselig med håret i postkassen, da udbuddet af lejligheder stort set er lig nul« Ole Green Sørensen mener, at det burde have konsekvenser, når udlejer aflyser en booking. Men det er den risiko, man løber ved at bestille gennem private udlejningsportaler, lyder det fra Forbruger Europa.

Konceptet med deleøkonomi har vundet fodfæste hos flere danskere, når de gennem amerikanske udlejningsportaler som Airbnb og HomeAway vælger at leje private hjem på rejsen i udlandet.

Men booker du en lejlighed igennem private udlejningsportaler, kan du risikere, at udlejer aflyser din booking kort inden afrejse, så du dermed står uden bolig på ferien. Udlejer er nemlig ikke forpligtet til at finde noget tilsvarende til lejeren.

Dyrt at finde en anden bolig

Ole Green Sørensen bookede en lejlighed i New York gennem HomeAway, og udlejeren bekræftede det ønskede lejemål.



»Da udlejer har bekræftet, bliver betalingen på 12.000 kroner trukket på kontoen med besked om, at hele beløbet er tabt, hvis jeg aflyser lejemålet«, fortæller han.

»14 dage før afrejse skriver udlejer og beklager, at han er blevet syg og derfor ikke kan tage til London i den periode, hvor vi skal bo i hans lejlighed. Så han må aflyse, og vi vil naturligvis få vores penge tilbage«, siger Ole Green Sørensen.

»Jeg står pludselig med håret i postkassen, da udbuddet af lejligheder stort set er lig nul i denne prisklasse«, fortæller han.

Han er godt klar over, at udlejer lejer sin private bolig ud og derfor kan se sig nødsaget til at aflyse ved for eksempel sygdom. Men alligevel undrer han sig over, hvorfor udlejeren ikke skal punge ud til lejeren ved en aflysning, når hans penge er tabt, hvis det er ham, der aflyser bookingen.

»Faktisk synes jeg slet ikke, at han burde have lov til at aflyse. Så må han finde et andet sted at bo i den periode«, siger Ole Green Sørensen.

Problematikken ved deleøkonomi

I Forbruger Europa forklarer lederen, Lars Arent, at der skal tages udgangspunkt i, hvad der står i reglerne.

»Hvis man skal sikre sig, at den private udlejer skal punge ud ved en aflysning, skal man sørge for at få en form for erklæring på dette«, siger han.

»Denne situation peger i retning af den juridiske udfordring, der er ved deleøkonomi, som især udfordrer den klassiske måde at sætte regler op på. Man skal som forbruger navigere på en helt anden måde, og det kan sætte forbrugeren i en ringere situation, som kan være frustrerende«.

»Men det er den risiko, man løber ved at leje en privat lejlighed. Ellers må man vælge en pakkerejse eller et hotel, hvor man er bedre dækket ind«, siger Lars Arent.

Daniel Kirchhoff, kommunikationschef i hotelkæden Scandic Hotels, forklarer, at hvis de er nødsaget til at aflyse en reservation, tilbyder de flere muligheder til gæsten.

»Vi tilbyder pengene tilbage, men ellers vil vi altid sørge for en alternativ overnatningsmulighed på et andet hotel. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at gæsten kommer smidigt til det andet hotel, og at han/hun eventuelt også kompenseres for ulejligheden«, siger han.

Ole Green Sørensen endte med at bestille et hotel i New York, som var et par tusinde kroner dyrere.

HomeAway er ikke vendt tilbage med en kommentar.