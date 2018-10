Efter Primera Air: Aktieanalytiker frygter flere flykonkurser de kommende måneder Der er flere konkurser på vej over vinteren. Men det er de mindre flyselskaber, der kan se sig nødsaget til at lukke inden for kort tid, spår aktieanalysechef.

Siden 29. august har syv europæiske flyselskaber drejet nøglen om. Den største af konkurserne var det islandske flyselskab Primera Air, som især berørte rejsende med rejseselskabet Bravo Tours, der benyttede sig af flyselskabet på deres flyvninger.

Konkurser siden 29. august

1. SkyWork Airlines (Schweiz) 2. VLM Airlines (Belgien) 3. Azur Air Germany (Tyskland) 4. Primera Air (Island) 5. Cello Aviation (Storbritannien) 6. Air Åland (Finland) 7. Cobalt Air (Cypern) Kilde: check-in.dk

Ifølge aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, er det endnu ikke slut med konkurser for i år.

»Der kommer flere flykonkurser i den kommende tid, og der kommer sandsynligvis også flere, end der gjorde sidste år«, lyder det fra ham.

Jacob Pedersen vil ikke specifikt udpege, hvilke flyselskaber han formoder kan gå konkurs.

»Men det bliver nok ikke så prominente flyselskaber, som vi så med for eksempel Air Berlin sidste år. Det bliver de mindre selskaber, som vi ikke hører så meget om, der kan se sig nødsaget til at lukke«

»De høje brændstofpriser er en kæmpe udfordring for flyselskaberne. Og hvis forretningsmodellen ikke er klar, bliver det svært for dem at overleve«, siger han.

Vælg de største selskaber

Jacob Pedersen forklarer, at man som forbruger stadig kan være helt rolig, når man bestiller en flybillet med et af de større flyselskaber.



»Lufthansa og British Airways står allerstærkest. Af lavprisselskaberne er det Easyjet og Ryanair, hvor man kan være mest sikker med sin billet i forhold til konkurser«, siger Jacob Pedersen.

De rejsende skal heller ikke være nervøse for SAS og Norwegian.

»Der kan sidde nogen, der er nervøse for Norwegians årsregnskaber. Men selv om Norwegian er langt mere tyndslidt end SAS, kommer de ikke til at fjerne sig fra landkortet«

»SAS er udfordret af de billige priser på flybilletter, men de er stadig ikke dårligt flyvende«

»Med flybilletter til KLM, Air France og Finnair forekommer det også her og nu helt usandsynligt, at der skulle opstå nogen fare for forbrugerne hen over vinteren«, lyder det fra Jacob Pedersen.