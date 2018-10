Er du klar til ski? Nu sner det på Vallåsen 55 kilometer nord for Helsingborg begynder snebjergene at tårne sig op. Knap er bikeparken lukket, før Vallåsen ruster sig med snekrystaller til skisæsonen.

Det ser skørt ud. Men sneen er her i efterårsferien kommet til Skåne og skisportsstedet Vallåsen, der ligger på nordsiden af Hallandsåsen godt 55 kilometer nordøst for Helsingborg, og som dermed er hjemmebane for sjællandske skiløbere og klubber i vintersæsonen.

Indtil midten af oktober har det ellers myldret med mountainbikes, der hele sommeren og efteråret har taget stoleliften op for dernæst at fræse nedad i specialdesignede kurver og sving.

Men nu har to store hvide containere med påskriften ’Snow Factory’, indtaget anlægget. De suger vand ind i den ene ende og sprutter finmalet is ud i den anden ende, og via et system af tykke slanger fordeler ismaskinen den hvide, grovkornede sne ud på bakkerne.

Klar til december

Her ender sneen i store bunker, som ligger strategisk, hvor de senere kan blive spredt som en iskold sål på anlæggets pister, der kan hjælpe med at holde på naturens egen sne og det, man fremstiller med snekanoner. Men lige nu er de små hvide bjerge dækket med hvide presenninger, så de kan holde på kulden, indtil det bliver koldt i vejret.

De to containere kan fremstille knust is, så længe temperaturen er under 12 grader, hvilket gør Vallåsen meget mere robust, end hvis man alene skulle benytte sig af snekanoner, som kræver frostgrader for at kunne lave sne ud af vand og komprimeret luft.

Det er anden sæson, Vallåsen kører med disse snefabrikker, der med 200 kubikmeter sne i døgnet (svarer til 10 lastvognslæs) gerne skulle sikre åbning i december og en lang sæson.

Al strømmen, der anvendes, kommer fra vedvarende energi, og vandet er fra en særlig dyb boring, lavet til formålet, så man ikke støvsuger områdets andre vandressourcer. Og det hele forsvinder jo ned i jorden igen, når det smelter.