Weekend i Beirut: Arabisk mad og livligt natteliv forenes i Libanons livlige hovedstad Fra asken af borgerkrigen, talrige besættelser og bilbomben, der i 2005 slog Libanons premierminister ihjel, har Beirut igen rejst sig. Men krigen er glemt for nu, og offerroller skal man kigge langt efter på Beiruts mange barer og gallerier. Kun skudhullerne i facaderne mangler Polyfilla og vidner om den krig, som ingen taler om.

Først duften af røgelse fra den armenske kirke, herefter af nyplukkede blommer fra grønthandleren og et »bonjour!« i døråbningen. Et hurtigt strejf af affald fra skraldebilen og så duften af nybagt manoushe fra en bager.Libanons hovedstad Beirut er for længst vokset ud af titlen som ’Mellemøstens Paris’, og er blevet sin egen kontrastfyldte storby.

I den vestlige bydel Hamra vokser konstant nye skyskrabere op til lyden af kaos og dyttende biler, mens bohemetilværelsen fra Armenia Street i øst endnu ikke har passeret downtown, domkirken og Al-Amin moskeen, der binder de to bydele sammen. For mens kvinderne i Hamra typisk bærer tørklæde, dækker sommerkjolerne kun akkurat kanten af barstolene på Armenia Street i øst. Her har kunstnerne og kultureliten de seneste år bosat sig i de gamle franske huse, som kendetegner gaden.

På barerne drikkes cocktails på hverdagsaftener, og ved de små udendørs borde sidder hunde i alle størrelser med til bords, mens en gruppe cyklister passerer gaden viklet ind i blinkende lyskæder og beskyttelsesudstyr. Beirut er bevægende og i konstant bevægelse. Her er det kun trafikken der står stille.

Fredag





1 Kl. 17 Specialøl på trappen

På trapperne, der forbinder Armenia Street med Qobayat, finder du Route 961, som serverer den lokale øl 961. Øllen fås i syv varianter, og den hæver sig i den grad over det libanesiske storbrand Almaza. Under glødepærerne, som lyser trappens tre små barer op, er der altid god stemning fredag aften, når computerne på bordene udskiftes med øl og askebægere. Her kan man ligeledes låne et gammeldags backgammonspil og spille om regningen. Backgammon hedder tawleh på arabisk og betyder ligeledes bord.

3 gode råd Download Google Maps offlinekort. Adresser er ikke noget, man som udgangspunkt bruger i Libanon, så det er lettest at søge en restaurant eller et museum frem via appen. Pak din mobil og dit kamera væk, når du står ved en militærpost. Det er ulovligt at fotografere disse steder, og hvis der opstår mistanke om, hvorvidt du tager billeder, har de ret til at slette alle dine billeder eller tage din mobil fra dig. Få styr på pengene. I Libanon kan du både betale med amerikanske dollars og libanesiske pund. Det betyder, at du også kan få blandede byttepenge tilbage. Kursen er dog fast, og 1 dollar er altid 1.500 libanesiske pund, uanset hvad de internationale valutakurser viser. Vis mere

Er man mere til hjemmelavet lemonade, kan det købes hos nabocafeen Sole Insight, som mestrer både en god mynte- og kirsebærlemonade.

Route 961, Younes Gebayli, Geitawi

2 Kl. 19 Libanesisk mezze

»Welcome to Lebanon«. På den lille restaurant Le Chefbyder ejeren alle turister velkommen i døren, og han rådgiver gerne om, hvad han mener, man bør bestille. Hverken udsmykningen eller priserne udstråler højkvalitetsrestaurant, men hos Le Chefserverer de områdets bedste mezze.

Mezze er den libanesiske form for tapas — bare med større portioner. Især stedets musaka, som i Libanon er uden kød, kan varmt anbefales.

Le Chef, Gouraud

3 Kl. 21.30 Jazz, drinks og genbrugsbøger

Hver fredag er der livejazzmusik på bogcafeen Aaliya’s Books. Musikken starter klokken 21 libanesisk tid, så hvis du er der omkring 21.30, kan du nå at bestille en drink, før showet starter. Hos Aaliya eksperimenterer de ofte med den klassiske martini med stor succes, men hvis man ikke er til rosmarin i sin cocktail, kan den lokale øl Colonel anbefales.

Bagest i cafeen findes desuden et stort udvalg af brugtebøger, som sælges for mellem 1 og 7 dollars.

Aaliya’s Books, Gouraud





Foto: Julie Tantholdt-Hansen

Lørdag





4Kl. 12 Bondemorgenmad

Hos Tawleter der både fysisk og mentalt højt til loftet. I det åbne lokale sidder man ved lange plankeborde under de orange og turkise lamper. Restauranten har siden 2004 serveret egnsretter fra hele landet og har som mission at bringe mennesker med forskellige baggrunde og trosretninger sammen.

Brunchmenuen bestemmes af dagens kok, men der er garanti for kvalitet, og Tawlet hæver sig et stykke over de omkringliggende restauranter. Tawlet har kun åbent 12-16 lørdag og holder lukket om søndagen.

Tawlet, 12 Rue Naher, Armenia Street, Geitawi

5 Kl 13.30 Gallericrawl på Armenia

Fra Tawlet fortsætter du ind mod byen ad Armenia Street og senere ad Gouraud. Om dagen holder de mange barer lukket og giver i steder plads til de mange små gallerier, som især findes på højre side af Gouraud, når du går mod centrum.

Foto: Julie Tantholdt-Hansen

Armenia Street er også gaden, hvor man fortsat kan opleve de gamle kulørte bygninger, som står som et levn fra den franske besættelse.



Armenia Street/Gouraud

6 Kl. 14 Besøg i moskeen

For enden af Gouraud begynder tårnene fra moskeen Mohammad al-Amin at stikke frem. Den imponerende bygning stod færdig i 2005 og byder gerne både mandlige og kvindelige turister velkommen indenfor for at se de gigantiske krystallysekroner, store loftsmalerier og det bordeauxfarvede væg til væg-gulvtæppe, der forkæler dine bare fødder.

Foto: Julie Tantholdt-Hansen

Der er lånetøj til kvinder, men mænd bør trække i lange bukser hjemmefra. Inde i moskeen er imamen ofte til stede, og han svarer gerne på spørgsmål om både bygningen og islam som trosretning. Så spørg endelig, hvad lysekronerne vejer, eller hvornår på dagen de kalder til bøn.

Mohammad al-Amin Moské,Martyrpladsen, Downtown

7Kl.15 Falafel i Hamra

Bydelen Hamra er kendt for sine smagfulde falafler, syriske slikbutikker og dyttende biler. I Hamra er stemningen altid intens, og gadebilledet er markant anderledes end øst for Mohammad al-Amin-moskeen. Her er hovedparten af indbyggerne muslimer, og i modsætning til de mange barer i Mar Mikhail er det her falafelboder, der ligger side om side.

Gå en tur på Sidani og Sourati Street og få en falafelsmagsprøve fra flere boder, inden du beslutter dig for, hvilken slags der falder bedst i din smag. Kan du ikke beslutte dig, er Falafel Karim Sahyounværd at prøve. Her bliver de frisklavede falafelkugler pakket ind med grøntsager i sæson, men som oftest med radiser, tomat og mynte.

I Hamra centrum er det en god idé at dække sine knæ og skuldre, hvis man ønsker at blende nogenlunde ind i folkemængden.

Falafel Karim Sahyoun, Hamra