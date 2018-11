Her er manden, der vil genrejse Europas nattog

I hans øjne bør regeringerne rundt om i Europa være klar til at understøtte nattogskørsel økonomisk. Først og fremmest på grund af klimaet.

»Togrejsen er den reneste og sundeste transportform. Det er uden for diskussion. Og det er væsentligste argument for at skubbe på. Og så åbner nattogsrejsen også for mobilitet for alle, der ikke vil eller kan rejse med fly«, lyder det.

En sammenligning fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, at en flyrejse med gennemsnitlig passagerbelægning på flyet udleder mere end dobbelt så meget CO 2 per person og kilometer som en bil, der er fyldt gennemsnitligt op med 1,5 personer. Sammenligner man fly med tog, bliver flyrejsen næsten 9 gange så klimabelastende som togturen.

Kommer ikke til København

Kurt Bauer er begejstret for tanken om at få konkurrence på skinnerne i Europa og samarbejdspartnere at lege med.

»Jeg ville elske at se andre kaste sig ud i det. For vi skal have togrejse tilbage i folks bevidsthed, når de skal tage stilling til, hvordan de skal rejse. Folk anser det jo ikke for at være et alternativ længere. I hvert fald ikke nattogsdelen«.

Med ÖBB’s nuværende position på nattogsområdet er den første vækstfase ifølge Kurt Bauer overstået. Nu handler det om at konsolidere selskabet. For der er en klar stopklods for yderligere vækst.

»Det store problem for os er, at vi ikke har mere materiel (togvogne og lokomotiver, red.) at sende ud på markedet. Vi har bestilt 13 nye nattog, der skal ind på de italienske ruter i 2022. Men de skal erstatte eksisterende togsæt, så det kommer der ikke nye ruter ud af«, forklarer Kurt Bauer.