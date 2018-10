Bestyrelsesmedlem efter flyselskabs konkurs: »Jeg vidste ikke så meget, for jeg var bare sådan en, der skrev under på en masse dokumenter« Peder Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours, var bestyrelsesmedlem i det nu krakkede Primera Air. Alligevel havde han ikke kendskab til selskabets skrantende økonomi.

I starten af oktober måtte det islandske flyselskab Primera Air dreje nøglen om. Det gik især hårdt ud over rejsebureauet Bravo Tours, der benyttede flyselskabet som underleverandør på deres rejser.

Administrerende direktør i Bravo Tours, Peder Hornshøj, var siden 2009 bestyrelsesmedlem i flyselskabet.

Men direktøren forsikrer, at han ikke kendte noget til konkursen.

»Jeg vidste intet. Jeg havde en mavefornemmelse af, at der var noget i gære. Der var blevet kæmpet til det allersidste hen over weekenden, og i løbet af mandagen fik jeg besked om, at det ramler nu. At det var så galt, vidste jeg ikke«, siger Peder Hornshøj til branchemediet standby.dk.

Hvornår flyselskabet holdt det seneste bestyrelsesmøde før konkursen, kan Peder Hornshøj ikke helt huske.

»Det var flere måneder siden. Men jeg vidste ikke så meget, for jeg var bare sådan en, der skrev under på en masse dokumenter«, lyder det fra ham.

Et konstrueret setup

Inden konkursen valgte Bravo Tours at udstede gavekort til deres gæster, hvis et Primera Air-fly blev forsinket med mere end tre timer på rejsen. På den måde slap gæsterne for at søge om kompensationen hos flyselskabet.

Advokat og afdelingschef i Danmarks Rejsebureau Forening Jakob Hahn undrer sig over, hvorfor Bravo Tours overhovedet vælger at udstede gavekort til forsinkede gæster.

»Rejsebureauet er ikke forpligtede til at udbetale, idet det kun er et flyselskab, der er forpligtet til at udbetale kontant kompensation efter EU’s regler om passagerrettigheder«

»Der synes derfor at have været konstrueret et setup, der i et vist omfang kunne begrænse flyselskabets økonomiske forpligtelser overfor passagererne ved, at man i første omgang slap for at betale den økonomiske kompensation, som man var forpligtet til efter EU’s regler om passagerbeskyttelse«, siger Jakob Hahn.

Han forklarer, at hvis intentionen var, at Bravo Tours efterfølgende skulle indhente pengene hos Primera Air, skulle det juridiske være på plads.

»Det ville det under alle omstændigheder forudsætte, at Bravo Tours og den enkelte kunde havde indgået en aftale, hvor det tydeligt fremgik, at Bravo Tours havde en fuldmagt fra kunden til at indhente beløbet hos flyselskabet«, lyder det fra Jakob Hahn.

Ifølge Peder Hornshøj »har gæsterne accepteret og bekræftet overfor Primera Air, at de hellere ville have gavekortet«.

Efter konkursen er Bravo Tours begyndt at bruge Norwegian, DAT, Jet Time og nogle udenlandske selskaber for at få puslespillet til at gå op på deres rejser, oplyser den administrerede direktør.