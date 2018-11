Billige og hurtige fly vinder over dyre og langsomme tog, når danskerne skal vælge transportform på rejsen Danskerne ville gerne tage toget oftere på rejsen, hvis togbilletterne var billigere, og hvis der var flere direkte togruter og flere hurtige tog. Men diverse afgifter, moms, monopoler og historisk lave flybilletter er med til at spænde ben for togbranchen.

Det tager 12 timer og 43 minutter med 3 skift undervejs og en billetpris på 1.604 kroner at komme med tog fra København til Bruxelles en fredag i november.

En hurtig søgning viser, at en direkte flyvetur samme dag tager 1 time og 40 minutter og står i sølle 73 kroner.



Grundlæggende er flyrejse billigt og nemt, og togrejse dyrt og bøvlet, forklarer Gunnar Alexandersson, der forsker i blandt andet togtransport på Handelshøjskolen i Stockholm.

»En flyvning er groft forenklet et spørgsmål om at lette og lande og undervejs i luftrummet have kontakt til en flyveleder«, siger Gunnar Alexandersson, inden han opremser en lang række af de udfordringer, togdriften har:

Adskillige tekniske forhindringer, besværligheder med infrastruktur, forskellige signal- og radiosystemer, skinnenet, sprogbarrierer, arbejdstidsregler, plads på sporene og diverse afgifts- og skatteudfordringer, såsom at flybranchen i modsætning til togbranchen ikke betaler afgift på brændstof.

»Det er alt sammen med til, at det selvfølgelig bliver dyrere og mere besværligt at drive togrejser«, siger Gunnar Alexandersson, der understreger, at der både i EU-regi og togselskaberne imellem arbejdes på at mindske besværlighederne.

Det har fået konsekvenser for danskernes lyst til at vælge tog fremfor fly, når de skal rejse ud i Europa. I en undersøgelse blandt 1.004 repræsentativt udvalgte danskere, som Megafon har lavet for Politiken, svarer kun 4 procent af de adspurgte, at de ofte eller altid vælger toget, når de skal rejse til udlandet. 75 procent svarer, at de sjældent eller aldrig rejser med tog.

Respondenterne mener, at togrejsen tager for lang tid og er for dyr og besværlig med diverse togskift. I samme undersøgelse svarer danskerne, at de gerne ville tage tog på udlandsrejse, hvis billetterne var billigere, og hvis der var flere direkte ruter eller flere hurtigtog.

Politikerne skal gøre det attraktivt

Ulrich Albrechtsen sælger togrejser i Europa og driver hjemmesiden togrejse.dk. Han mener, at det bør være op til politikerne at gøre det mere attraktivt at tage toget.

»Jeg forstår blandt andet ikke, hvordan flybranchen i disse klimatider stadig kan være fritaget for afgifter på brændstof«, siger han.

Medlem af EU-parlamentet Morten Løkkegaard (V) er ikke tilhænger af at sætte ekstra afgifter på flybilletter for på den måde at få flere til at vælge toget fremfor flyet:

»Så længe luftfarten kan få en forretningsmodel ud af at tilbyde meget lave priser, selv om det kan undre, skal vi ikke gøre det ringere for os som forbrugere. Det kan jo aldrig blive i forbrugerens interesse at blive ’tvunget’ over i en anden transportform, der også er væsentligt langsommere«.

Til spørgsmålet om, hvorfor man så ikke fritager togdriften for at betale afgifter og moms, så togdriften på den måde får samme muligheder som luftfarten, svarer han:

»Det lyder jo fristende at lade togdriften få lempeligere betingelser. Men det er svært at sidestille luftfarten og togdriften. Jeg kan ikke ud af det blå gå ind for momsfritagelse for togdrift, men jeg er i princippet positivt indstillet overfor ideer, der kan fremme togdriften«.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, kan ikke se et problem i at presse flere til at tage toget ved at sætte afgifter på flybilletten.

»Det er jo ikke et ukendt fænomen, at man bruger skatter og afgifter til adfærdsregulering, som eksempelvis tobaksafgifter, fedt- og sukkerafgifter. Et godt middel til begrænsning af flytransport vil derfor være at pålægge en miljøafgift per flysæde. Den kunne f.eks. indrettes efter en klippekortmodel, hvor man betaler mere og mere i afgifter, jo flere flyrejser man foretager«, siger han.

Ingen nattog fra Danmark

I dag er der ikke mange muligheder for danskerne for at komme ud i Europa med tog. DSB tilbyder tre daglige afgange til Hamburg, mens de, der bor i Østdanmark, i sommerhalvåret kan køre med nattog til Berlin fra Malmø med Snälltåget. For år tilbage så det anderledes ud. Deutsche Bahn kørte en direkte rute mellem Berlin og København, Skiløberen kørte til 26 destinationer i Østrig, mens Intercity 2185 rullede hele vejen fra Frederikshavn og til Hamburg/Hannover. Også nattoget til Basel/München/Amsterdam/Berlin/Prag, der kørte frem til december 2014, har borte taget.

Karin Ryø Borberg fra DSB Kommunikation oplyser om nattoget, »at for få kunder gjorde, at de ikke var rentable, så tyske Deutsche Bahn valgte at indstille kørslen fra Danmark«.

Ulrich Albrechtsen ønsker, at det kommer op på politisk plan, om jernbanen skal være et servicetilbud eller en forretning.

Han forklarer, at siden 1996 har de fleste baner i Europa været styret af staten og monopoler, men at der generelt ikke er nok statsstøtte på togtrafikken til, at det kan blive et servicetilbud.

»De fleste, der husker tiden før 1996, kan huske en togdrift, der havde ét formål: At være et servicetilbud, der fik landets borgere billigt fra A til B. For bare tre år siden var der direkte afgange med nattog fra Odense og København til Amsterdam, Prag og Basel hver dag«, siger han.

Gunnar Alexandersson fra Handelshøjskolen i Stockholm mener, at der er to muligheder for at skabe bedre muligheder for togtransport fra Danmark og ud i Europa. Den ene er øget efterspørgsel efter produktet.

»I øjeblikket ser det ud til, at der er mange, der gerne vil rejse mere miljøvenligt og skrue ned for rejserne med fly, selv om rejsetiden med tog vil blive betydeligt længere«, siger han.

Den oplevelse understøttes af, at organisationen Back on the Track senere på måneden vil aflevere 40.000 underskrifter til Folketingets Trafikudsvalg for at genetableret nattoget i Danmark. Da man gjorde det samme i 2014, lykkedes det kun at indsamle 10.000 underskrifter.

Den anden mulighed er ifølge Gunnar Alexandersson, at togdriften ud i Europa skal støttes politisk.