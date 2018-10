Ekspert efter flystyrt i Indonesien: »Det er ulogisk, at et helt nyt fly styrter ned« I juni blev alle indonesiske flyselskaber fjernet fra EU-Kommissionens sorte liste over flyselskaber, der anses som usikre at flyve med. Efter Lion Airs flystyrt kan selskabet risikere at komme på listen igen, men det kommer helt an på årsagen til styrtet, lyder det.

Det indonesiske lavprisselskab Lion Air, hvis fly tidligt mandag lokal tid styrtede i havet med 189 passagerer ved øen Java, var netop kommet af EU-Kommissionens sorte liste over flyselskaber, der anses som usikre at flyve med.

Hvert halve år opdaterer EU-Kommissionen listen over flyselskaber, der ikke overholder de internationale standarder for luftfartssikkerhed. Det betyder, at disse flyselskaber ikke må flyve inden for EU’s grænser.

Indonesiske flyselskaber har i ti år ligget på den sorte liste, men tilbage i juni blev samtlige indonesiske flyselskaber fjernet fra listen, og dermed igen set som sikre flyselskaber.

»Men EU er stadig generelt meget opmærksomme på alle de indonesiske flyselskaber«, lyder det fra Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Flyselskabet Lion Air er et af Indonesiens største lavprisselskaber, der vokser ekstremt hurtigt, og som flyver mellem landets øer.

Et helt nyt fly

Lars Thykier undrer sig over, at det er et helt nyt fly, der er styrtet ned. Flyet var kun tre-fire måneder gammelt, så han har svært ved at se, at det skulle være tekniske problemer, der har været årsagen.



»Det virker ulogisk, at et helt nyt fly styrter ned. I så fald har Boeing en kæmpe forklarings-udfordring«

»Mit ukvalificerede gæt er, at der er sket en pilotfejl eller noget helt ukontrollerbart, som flyselskabet ikke er herre over, f.eks. terror eller ekstreme vejrforhold«, siger han.

Ifølge New York Times var vejret solrigt og kunne ikke være et problem for flyvningen. De skriver også, at de to piloter Bhavye Suneja og Harvino har mere end henholdsvis 6.000 og 5.000 flyvninger bag sig.

Kan ende på den sorte liste

Lars Thykier forklarer, at det kommer helt an på årsagen til flystyrtet, om Lion Air eller alle indonesiske flyselskaber igen kommer på EU-Kommissionens sorte liste.

»Hvis det er et generelt tilsynsproblem i Indonesien, så kan alle de indonesiske flyselskaber risikere at komme på igen. Hvis ulykken skyldes et forhold, som flyselskabet ikke er herre over herunder også en produktionsfejl, så vil det ikke få indflydelse på bedømmelsen af Lion Airs sikkerhedssystemer og -kultur«, lyder det fra ham.

Han råder rejsende til generelt at være opmærksomme, når de booker fly i Indonesien.

»Selskabet Garuda Indonesia er et af de sikrere kort, men der er også andre gode flyselskaber i landet«, siger han.

Lion Air-flyet lettede fra Jakarta klokken 06.20 mandag morgen lokal tid (00.20 mandag dansk tid). Det skulle være landet i Pangkal Pinang på øen Sumatra klokken 07.20.

Det er endnu uvist, om der er nogen overlevende efter styrtet.

Flystyrtet er et af de mindst 15 ulykker, Lion Air har været indblandet i siden selskabets start i 2000, skriver New York Times.