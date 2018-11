Hurtigere, billigere og bedre for miljøet: Direkte togrute under kanalen er en succes Eurostar vil fortsætte med at udfordre flybranchen på togstrækningen mellem London og Amsterdam.

En garde! Det var en direkte udfordring til duel mellem flyrejse og togrejse, da togselskabet Eurostar i april åbnede en direkte rute mellem London og Amsterdam.

Og nu, et halvt år og 130.000 rejsende senere, er selvtilliden så stor, at Eurostar udvider netværket med endnu en daglig returrejse mellem de to storbyer.

Det skriver den engelske avis The Independent.

Det kommer til at ske i juni næste år med en formiddagsafgang fra St. Pancras i det centrale London, der betyder, at rejsende fra andre dele af England vil kunne nå forbindelse fra London til hovedbanegården i Amsterdam. Modsat i dag, hvor toget kører tidligt om morgenen.



Flyruten mellem London og Amsterdam er en af Europas travleste med mere end fire millioner rejsende om året, og det er den målgruppe, som Eurostar gerne vil have fat i. Argumenterne er, at togrejsen er mere nådig for miljøet og – i dette tilfælde – hurtigere, mere behagelig og prisoverkommelig.

Hollandsk begejstring

Flyturen mellem de to byer tager sædvanligvis et sted mellem 1 time og et kvarter og 1 time og 30 minutter, alt efter hvilken London-lufthavn du lander eller letter i. Dertil skal du lægge mødetid i lufthavnen to timer før afgang og transport ud til lufthavnene.

Togrejsen med Eurostar tager 3 timer og 41 minutter og kører direkte mellem centrum af de stor storbyer. Prisen for en enkeltbillet begynder ved 35 pund (cirka 295 kroner).

Den hollandske transportminister, Stientje van Veldhoven, er begejstret for togforbindelsen og siger til avisen Algemeen Dagblad:

»Jeg vil have så mange rejsende som muligt til at vælge toget frem for flyet, når det kommer til korte distancer i Europa. Jeg er klar til at gøre hvad som helst for at få Eurostars planer til at lykkedes«.

For danske rejsende, der gerne vil tage toget til London findes i øvrigt denne mulighed: Tidligste afgang fra Danmark (f.eks. København klokken 07.35) ankommer i Hamburg 12.16. Derfra togskift og videre til Düsseldorf, togskift og videre til Aachen, togskift og videre til Bruxelles, togskift og videre til London, hvor der er ankomst klokken 21.33 ...