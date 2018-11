Bier i byen og jazz under åben himmel: Her er fem grønne oplevelser i Stockholm Fra bistader midt i byen til jazz under åben himmel. En ny guidebog viser vej til 11 steder i Stockholm, du SKAL se. Her er seks af dem.

1. Blomsterne og bierne

Rosendals Slots gamle slotshave er i dag en offentlig park med frugttræer, blomster, krydderurter og økologisk dyrkede grøntsager. I den idylliske café kan du spise hjemmebagte kager. Hvis du om sommeren strejfer om blandt æbletræerne, kan du i udkanten af plænen støde på en række lyseblå bistader. Hvad er der nu så særligt ved det? Jo, bierne kan adopteres!

Med projektet Bee Urban ville biologerne Karolina Lisslö og Josefina Oddsberg både gøre opmærksom på, at bibestanden globalt set er drastisk på retur. Siden årtusindeskiftet har en bestemt type mider dramatisk forhøjet dødeligheden blandt bier. Derudover har bl.a. monokulturer og sprøjtemidler gjort, at bierne har svært ved at finde egnede levesteder på landet.

Om bogen 111 steder i Stockholm som du skal se Af Christiane Bröcker og Babette Schröder

240 sider Illustreret i farver 199 kr. (vejl.) Frydenlund, 2018

Men i byernes haver, parker, altankasser og urtepotter kan de finde et rigt udvalg af planter. Og det er udgangspunktet for Bee Urban. Organisationen sætter bikuber ud i hele byområdet, hovedsageligt på tage. Bee Urban tager sig af opdræt og vedligeholdelse, og bidragsyderen får honningen. Men man kan også støtte et bistade, der ligger et andet sted, f.eks. i en skolegård.

Rosendalsterrassen 12, 11521 Stockholm, Djurgården.

Transport: Sporvogn 7, stå af ved Bellmansro.

Tip: Som privatperson kan man også blive bifadder på www.beeurban.se

2. På skovtur i byen

Foto: Christiane Bröcker og Babette Schröder

Den fem kilometer lange spadseretur fra Ropsten til Lappis kan anbefales, hvis du har lyst til lidt landliv midt i byen. I forsommeren blomstrer rapsmarkerne, og om efteråret lokker skoven med bladenes skiftende farvespil. Strækningen er også ideel, hvis du længes efter ensomheden.

Den begynder ved T-banastationen Ropsten. Fra udgangen mod Hjorthagen kan du se en vej, der går venstre om idrætspladsen lige fremme. Følger du den, kommer du efter et stykke tid til et nedlagt gasværk. Den karakterfulde gasbeholder af røde mursten er tegnet af den kendte arkitekt Ferdinand Borberg og blev bygget i slutningen af 1800-tallet.

Bag fabriksområdet kommer du til Boberggatan, hvor det straks går til højre ad Norra Fiskartorpsvägen. Kort derefter går det til højre igen over fodgængerfeltet og så til venstre ind i skoven. Her kommer du forbi en lille træbro, og bag den går du til højre ad Fisksjöängsvägen. Her strækker der sig til venstre for dig et englandskab, som har ligget der siden istiden. Får, køer og højlandskvæg græsser i det grønne. Derefter går du til venstre ad Husarviksvägen og forbi Ropstens Båtklub. På den anden side af vandet kan du se Lidingös villaer.

Følg den nærmest øde gade og drej til højre ad Lilla Skuggas väg i retning af Ugglebo. Ved at holde til venstre mod skoven og hele tiden følge vejen parallelt med vandet ender du ved studenterkollegiet Lappis. Her ligger der en lille bugt med sandstrand.

T-banastationen Ropsten, 11543 Stockholm, Hjorthagen.

Transport: Start: T-bana 13, stå af ved Ropsten, eller slutning: T-bana 13, 14, stå af ved universitetet.

Tip: I august kan du plukke blåbær langs ruten.

3. Sveriges første haveby

Foto: Christiane Bröcker og Babette Schröder

Om vinteren, når markedspladsen er sneet til, er Gamla Enskede ekstra malerisk, især anden weekend i advent, hvor der er julemarked på Stora Gungans Väg. Men villakvarteret er en spadseretur værd hele året, og her kan du få et interessant indblik i byplanlægning og arkitektur fra begyndelsen af det 20. århundrede.

På initiativ fra byplanlæggeren Herman Yberg købte Stockholms kommune i 1904 600 hektar land syd for Årstaviken. Yberg ville gøre noget ved datidens bolignød og give arbejderne og den lavere middelklasse mulighed for at slippe ud af de trange lejligheder i bymidten. Inspireret af engelske havebyer solgte byen jorden som byggegrunde til overkommelige priser og tilbød også køberne hjælp til at finansiere investeringen. Gamla Enskede er derfor ikke blot Sveriges første haveby, men også det første område, der er opstået uden bagtanker om profit.

Rundt om kvarteret bevæger trafikken sig ad brede vejbaner, men ind mellem husene løber små, svungne gader. Den innovative byggeplan, der blev omsat til virkelighed i 1908, var lagt af arkitekten Per Olof Hallman. Ud over huse til beboelse planlagde han at opføre en kirke, offentlige bygninger og butikker. Købte man sig en grund her, kunne man tegne sit eget hus eller vælge mellem diverse typehuse, der var udformet af det kommunale byggeselskab. Eftersom træhusene med de spidse tage var de første, der blev bygget her, er de i dag kendt som Enskede-villaer.

Krokvägen 2, 12262 Stockholm, Enskede.

Transport: T-bana 18, stå af ved Sandsborg.

Tip: Robin Delselius Bageri på Stora Gungans Väg 2 er også en café. Her kan du kigge ud på Gamla Enskedes idylliske markedsplads gennem de store vinduer eller se på, at bagerne arbejder. Bageriet er kendt for sit surdejsbrød, men kanelsneglene kan også anbefales.

4. Jazz under åben himmel

Foto: Christiane Bröcker og Babette Schröder

I det grønne område mellem Surbrunnsgatan og Roslagsgatan, kaldet Monica Zetterlunds Park, står en ca. ti meter lang, svungen træbænk. Den ene efter den anden af de forbipasserende slår sig ned her og bliver siddende i andægtighed. Beskyttet mod trafikkens larm af det høje ryglæn sidder de der og lytter til musikken, som begynder at strømme ud af højtalerne ovenfor, så snart man har været her 30 sekunder. Det er billedhuggeren Fredrik Wretman, der har udviklet installationen, da han blev sat til at skabe et mindesmærke for Monica Zetterlund.

I det store udland har man efterhånden glemt den smukke, blonde kvinde, der har lagt navn til parken her. Men danske jazz-elskere kender hende udmærket, og i Sverige er hun lige så populær som før sin død i 2005. Blot 20 år gammel indspillede Monica Zetterlund sammen med Sveriges bedste jazzmusikere albummet Swedish Sensation, der fra den ene dag til den anden gjorde hende til en stjerne. I 1963 stillede hun op for sit land til det europæiske Melodi Grand Prix, hvor hun fik en sidsteplads, hvilket hendes karriere dog ikke tog skade af. Tværtimod blev hun fra midten af 1960’erne ud over et musikikon også en succesfuld skuespillerinde og spillede bl.a. over for Liv Ullmann og Max von Sydow. Fra 1970’erne faldt jazzens popularitet, og sangerinden skiftede til svensktop, hvor hun dog ikke havde helt så meget medvind.

Et år efter, at den 68-årige skolioseramte Zetterlund på tragisk vis omkom ved en brand i sin lejlighed, tilegnede man parken til hende. I 2010 kom så skulpturen, der vækker hendes stemme til live igen med 17 af hendes sange. Den har tydeligvis ikke mistet sin kraft, for til trods for den ikke ubetydelige trafikstøj er tilhørerne tryllebundne.