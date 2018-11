Efter krav fra læserne: Svensk avis lancerer chartertog til Sydeuropa Til sommer sender Dagens Nyheter togrejsende af sted på en kombineret kultur-, klima- og charterferie. Det sker efter krav fra læserne.

Det hele begyndte for mindre end et år siden med et opslag på Facebook fra Peter Wolodarski, chefredaktør på den svenske avis Dagens Nyheter.

Ville avisens læsere være interesseret i at rejse med tog fra Stockholm til Berlin, Wien, Venedig og Verona, hvis muligheden fandtes?

Svaret giver nu sig selv, eftersom alle 340 pladser til avisens nye syv dages chartertogsrejse i august næste sommer er udsolgt på mindre end 14 dage.

»Salget er gået langt over forventning«, skriver Peter Wolodarski i en mail til Politiken.

Han forklarer, at baggrunden for Dagens Nyheters togstunt bunder i henvendelser fra læsere, der har kritiseret, at avisen skriver om - og dermed indirekte sælger - rejser til destinationer, hvortil du kun kan komme med en lang klimabelastende flyrejse.

»Det tager vi selvfølgelig til eftertanke. Men samtidigt er det ikke rimeligt at udelukke annoncører eller undgå at beskrive enkelte rejsemål, fordi man kun kan komme dertil med fly. Derimod kan vi gøre en del for at oplyse vores læsere og være med til at påvirke rejsebranchen indefra og vise, at der findes en enorm interesse for rejser, der er klimasmarte, og hvor vi benytter andre transportformer end fly«, fortsætter Peter Wolodarski.

Hvad gør Politiken?

Togrejsen med Dagens Nyheter er blevet til i samarbejde med rejseselskabet Världens Resor og det tyske togselskab Euro Express. Turen varer syv dage og passerer undervejs Berlin, Wien, Venedig og Verona. Med om bord er både Peter Wolodarski, kulturredaktør Björn Wiman og Tysklands-korrespondenten Lina Lund. Hvilket gør det til en kombineret kultur-, klima- og charterferie. Prisen er 20.900 svenske kroner (cirka 15.200 danske) uden frokost og aftensmad.

Eftersom Dagens Nyheters debutrejse i 2019 allerede er udsolgt, er Peter Wolodarski overbevist om, at der nok skal komme en mere i 2020. Måske vil Dagens Nyheter endda udvide antallet af afgange.

»Vi overvejer om vi skal tilbyde flere afgange, men det er ikke vedtaget endnu«, lyder det fra chefredaktøren.

Hos Politiken Plus, der er Politikens fordelsprogram for abonnenter på avisen - er der i øjeblikket ingen rejsemuligheder, som den Dagens Nyheter er på vej med. Men det kan der komme, fortæller Kit Lyngaa, der er chef på Politiken Plus.

»Vi har også fokus på alternativer til de rejser, hvor man skal flyve langt. Vi vil det gerne og holder øje med mulighederne og efterspørger det hos de samarbejdspartenere, vi har«, siger Kit Lyngaa og forklarer, at det blandt andet handler om at finde rejser, hvor økonomien hænger sammen.